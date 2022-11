Scholz in Asien: Werbung in schwieriger Weltlage

Stand: 13.11.2022 11:22 Uhr

Bundeskanzler Scholz traf zu Beginn seiner Asienreise in Vietnam ein. In dem historisch eng mit Deutschland verbundenen Land steht die Kanzlerin vor einem Spagat zwischen Wirtschaftsinteressen und Menschenrechtsfragen.

Von Barbara Kostolnik, ARD-Hauptstadtstudio

Die Bundeskanzlerin und eine große Wirtschaftsdelegation zieht es erneut nach Asien, diesmal in die unmittelbare Nähe des Handelsriesen China. Vietnam als stark wachsende, aufstrebende Mittelmacht, Singapur als wichtiger Standort für deutsche Unternehmen in der Region.



Eine wichtige Reise – auch die Opposition findet: „Grundsätzlich ist es wichtig, dass man Asien als Ganzes betrachtet und diversifiziert. Und dass man die großen Player in Asien berücksichtigt“, sagt Peter Aumer von der CSU. „Die deutsche Wirtschaft tut das, und es ist auch wichtig, dass die Politik ihre Prioritäten setzt.“ Aumer ist Mitglied der ASEAN-Parlamentsfraktion. Nur im Sommer war er beim Bundespräsidenten in Singapur und Indonesien.

Der CSU-Abgeordnete unterstützt auch die wirtschaftliche Diversifizierung, die die Bundesregierung nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine nach und nach entdeckt hat. Aumer sagt, er habe in Indonesien viel positives Feedback erhalten: „Es war eigentlich eine Freude, dass Deutschland sich wieder stärker auf die südasiatischen Länder konzentriert, und ich glaube, dass es ein großes Potenzial gibt, wenn man sich die BIP-Wachstumsuhr bis 2050 ansieht.“

Sonderfall Vietnam

Vietnam, das erste Land auf der Scholz-Reise, ist noch ein Sonderfall. Frank Müller-Rosentritt, Asien-Experte der FDP-Bundestagsfraktion, verweist auf die historische Verbundenheit beider Länder. „Historisch durch die 100.000 Gastarbeiter aus Vietnam, die in der DDR waren“, erklärt er. Sie haben dort studiert und gearbeitet. „Damit hat man eine gewisse Nähe zur Bevölkerung – was nicht heißt, dass die Menschen, die hier leben, eine gewisse Nähe zum Regime in Vietnam haben, das muss man klar differenzieren.“

Auch die Menschenrechtssituation in der sozialistischen Republik ist heikel. Boris Mijatovic von den Grünen nennt die Reise daher einen Balanceakt: etwas erreichen und ein Problem angehen. „Es nützt mir nichts, wenn er da hart ist, mit Fäusten auf Tische schlägt und Türen zuknallt, wenn sich die Situation nicht ändert.“

Knifflig: Todesstrafe in Singapur

Da der Bundeskanzler selten mit Fäusten auf Tischen gesichtet wurde, scheint Mijatovics Sorge unbegründet. Sorgen macht dem Menschenrechtsexperten der Grünen noch etwas anderes: Singapur, das asiatische Paradies der deutschen Wirtschaft, hat gerade einen weiteren Menschen hingerichtet – einen geistig Behinderten. „Das ist etwas, wo man Singapur ganz klar sagen muss, das ist eine Grenze für uns, das geht so nicht“, sagt Mijatovic.

Ausgerechnet der Weltkongress gegen die Todesstrafe findet zeitgleich mit der Asienreise der Bundeskanzlerin in Berlin statt. Scholz kann das Thema durchaus ansprechen. Wenn er Zeit findet, bei seinen bilateralen Treffen mit Premierminister und Präsident. Oder am Rande der Zeremonie, wo eine Orchidee nach ihm benannt wird. Zumindest sollte dieses exotische Date zu den angenehmen der Reise gehören.