Das Treffen von Kanzler Scholz en US-Präsident Biden in Washington verläuft zomindest vordergründig harmonisch. Der Präsident bedankt Scholz für seinen Kurs in der Ukraine-Krise. Der habe einen “riesigen Unterschied” gemacht.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft Bundeskanzler Olaf Scholz für eine Führungsrolle Deutschlands bei der Unterstützung der Ukraine im Krieg tegen Rusland. “Ik wil je bedanken, Olaf, voor de deine starke und beständige Führung”, zei Biden tijdens een Treffen mit dem SPD-Politiker im Weißen Haus. “Ich meine das ehrlich. Es hat einen riesigen Unterschied gemacht.”

Deutschland leiste nicht nur “militärische unterstützung”, sondern auch “moralische unterstützung”, die sehr “tiefgehend” sei, sagte Biden im Oval Office des Weißen Hauses weiter. Scholz habe in Deutschland “historische Veränderungen” vorangetrieben, bij der Steigerung der Verteidigungsausgaben en bij einer Abkehr von der Abhängigkeit von Russische Energie. Dies sei “nicht einfach”, zonder “sehr schwierig”. “Wir arbeiten im Gleichschritt sisterammen, um der Ukraine heeft een grote Sicherheitsunterstützung zu liefern”, zei Biden. Duitsland en de VS hebben de NAVO “stärker und fähiger” machen.

Scholz sprach von einem “sehr, sehr wichtigen Jahrwegen der sehr gefährlichen Bedrohung des Friedens durch the Invasion of Ukraine durch Russland”. “Es ist wirklich wichtig, dass wir gemeinsam gehandelt haben”, fügte der Kanzler mit Blick auf die Unterstützung für die Ukraine nach Beginn des Russian Angriffskriegs am 24. Februar 2022 hindzu. “Jetzt es sehr wichtig, dass wir die Botschaft aussenden, das wir das weiterhin tun zijn, solange es dauert en solange es nötig ist, und dass wir bereit sind, solange wie nötig an der Seite der Ukrainer zu stehen.”

Keine Pressekonferenz geplant

Scholz, der sich auf Engels äußerte, sprach von einer “sehr guten Cooperation” mit den USA. Die transatlantische Partnershipschaft sei “heute wirklich in einem sehr guten Zustand”. Nach ihren Äußerungen vor der Presse zogen sich Biden und Scholz zu einem Simpelräch über den Ukraine-Krieg zurück. Eine Pressekonferenz im Anschluss werd niet geplant.

Scholz kan niet wachten om naar Washington te vliegen, de transatlantische samenwerking wordt “enger en vertrauensvoller denn je”. Allerdingen zijn van invloed op de Unterstützung van Oekraïne en de Meinungsverschiedenheiten tussen Berlijn en Washington. Dus kam es im Januar bei der Frage der Lieferung westlicher Kampfpanzer zu Spannungen zwischen both Regierungen.