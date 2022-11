Scholz hofft, dass Putin seine Meinung bezüglich der Teilnahme an den G20 ändern wird — RT World News

Russland wird beim G20-Gipfeltreffen in Indonesien durch Außenminister Sergej Lawrow vertreten

Bundeskanzler Olaf Scholz wünschte, der russische Präsident Wladimir Putin hätte persönlich am G20-Gipfel teilnehmen können „Alle Fragen und Kritik“ von Westmächten im Ukraine-Konflikt, sagte er am Sonntag gegenüber Reportern.

„Es wäre gut gewesen, wenn er nach Bali gegangen wäre“ Scholz sagte während eines Zwischenstopps in Vietnam auf dem Weg zum G20-Gipfel in Indonesien und schien enttäuscht zu sein, dass Deutschland und seine Verbündeten keine Chance haben würden, dem russischen Führer von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten, um ihre Beschwerden zu äußern.

Die Abwesenheit Putins werde andere Länder nicht daran hindern, den russischen Militäreinsatz in der Ukraine anzuprangern und den Abzug der Truppen zu fordern, betonte Scholz „Aus unserer Sicht ist eine militärische Eskalation inakzeptabel, dann muss es auch Bewegung geben … von der russischen Regierung, vom russischen Präsidenten, hin zu Vorschlägen, die eine Friedenskonsolidierung ermöglichen.“









Berichten zufolge beabsichtigen Brüssel und London, ihre Bemühungen zu koordinieren und tun dies auch „alles möglich“ um der russischen Delegation das Gefühl zu geben, auf Bali nicht willkommen zu sein. Ein Sprecher des Außenministeriums der EU sagte gegenüber The Telegraph, dass der Block zusammen mit Großbritannien nicht nur während der Ansprachen der Moskauer Delegation Streiks vermeiden und inszenieren werde, sondern auch versuchen werde, andere Nationen davon zu überzeugen, dasselbe zu tun.

Der deutsche Anführer sagte, er sei es „Sogar vorsichtig zuversichtlich“ dass es internationalem Druck gelingen würde, den Konflikt zu beenden.

Russland wird bei den G20 durch Außenminister Sergej Lawrow vertreten. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gab letzte Woche bekannt, dass Putin nicht nach Indonesien reisen werde, da er persönlich die Entscheidung getroffen habe, in Russland zu bleiben. Er werde sich auch nicht per Videolink an die versammelten Führer wenden, bestätigte Peskov.













Während der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj gedroht hatte, den Gipfel zu boykottieren, sollte sein russischer Amtskollege teilnehmen, antwortete er auf die Nachricht mit der Ankündigung, dass auch er zu Hause bleiben werde. Er plant jedoch, virtuell aufzutreten. Die Ukraine ist kein Mitglied der G20, aber Selenskyj behauptete, der indonesische Präsident Joko Widodo habe ihn bereits im April zu dem Treffen eingeladen.

Der zweitägige Gipfel wird offiziell am Dienstag beginnen, und laut Politico versuchen Widodo und andere Beamte seiner Regierung zu verhindern, dass die Versammlung der führenden Politiker der Welt zu einem Russland-Bashing-Fest wird, und drängen westliche Politiker, ihre Kritik an allen Mitgliedern zu mildern , darunter Moskau und Peking, können mit einem Kommuniqué am Ende der Veranstaltung ins Boot geholt werden.