Scholz fordert eine stärkere Kontrolle irregulärer Migration

Stand: 23. September 2023 19:15 Uhr

Der Druck auf die Bundesregierung, Maßnahmen gegen die steigende Zahl von Migranten zu ergreifen, steigt. Nun äußerte sich auch Kanzler Scholz und versprach weitere Maßnahmen. Die FDP fordert eine Änderung der Migrationspolitik.

In der Debatte um stärkere Einschränkungen der Migration hat Bundeskanzler Olaf Scholz mögliche zusätzliche Maßnahmen in Aussicht gestellt. „Es kommen viele Menschen nach Europa und nach Deutschland, und die Zahl ist dramatisch gestiegen“, sagte er bei einer SPD-Kundgebung in Nürnberg.

Scholz erkannte das Grundrecht auf Asyl an, forderte aber auch wirksamere Abschiebungen. Mit Blick auf mögliche Grenzkontrollen, wie sie mehrere Politiker gefordert hatten, erklärte er, dass je nach aktueller Lage „möglicherweise weitere Maßnahmen an den Grenzen ergriffen werden müssen, beispielsweise an der polnischen“. Von dort kommen derzeit immer mehr Migranten nach Deutschland.

Standort sei „schwierig“

Scholz nannte die Lage angesichts der gestiegenen Zahlen „schwierig“. Er sagte in Nürnberg, dass dies für jeden Demokraten in einer Gesellschaft, die frei über Probleme diskutiere, unerlässlich und richtig sei. „Deutschland bekennt sich zum Recht auf Asyl“, betonte er. Wer kommt und sich nicht auf Schutzgründe berufen kann oder Straftaten begangen hat, muss zurückgeführt werden.

Lindner für Veränderung in der Migrationspolitik

Die Oppositionsunion hatte zuvor ihr Angebot für gemeinsame Lösungen des Problems erneuert. Parteichef und Finanzminister Christian Lindner begrüßte die Kooperationsbereitschaft von CDU und Grünen in Migrationsfragen. „Wir brauchen eine Wende in der Migrationspolitik wie den Asylkompromiss Anfang der 1990er Jahre“, schrieb Lindner auf dem Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter. „Ich begrüße es, dass sowohl Robert Habeck als auch Friedrich Merz das offenbar genauso sehen.“

Vizekanzler Habeck (Grüne) und die CDU-Spitzenpolitiker Friedrich Merz und Carsten Linnemann hatten sich zuvor für breit abgestützte Reformen in der Migrationspolitik ausgesprochen. Habeck sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, alle „demokratischen Parteien“ seien verpflichtet, „bei der Lösungsfindung mitzuhelfen“. Für die Grünen sei das „ein neuer Schritt“, schrieb Lindner. „Wir sollten die Chance nutzen. Denn wir brauchen einen übergreifenden Konsens für Änderungen, die das Grundgesetz betreffen könnten.“

Auch die Bundesländer üben weiterhin Druck aus. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) appellierte an das Bundesinnenministerium, zügig stationäre Grenzkontrollen gegen illegale Einwanderung einzuführen. „Bundesinnenminister Faeser hat schon viel angekündigt. Jetzt kommt es darauf an, den skrupellosen Schmugglerbanden das Handwerk zu legen.“

Kritik von Wirtschaftsverband und BIP

Allerdings stößt ein zentraler Punkt – die erforderlichen stationären Grenzkontrollen – auf konjunkturellen Gegenwind. Der Präsident des Groß- und Außenhandelsverbandes (BGA), Dirk Jandura, sagte im „Handelsblatt“, dass der Groß- und Außenhandel vom freien Warenverkehr lebe und zusätzliche Hemmnisse kontraproduktiv seien. „Lange Lkw-Staus an den Grenzen wären ein Albtraum für die Lieferkette“, warnte Jandura. „Diese führen zu vorübergehenden Lieferengpässen und steigenden Kosten, die letztlich auf den Verbraucher umgelegt würden.“

Und auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) lehnt dauerhafte stationäre Grenzkontrollen wegen des personellen und technischen Aufwands ab. Zudem würden sie „aus rechtlichen Gründen“ nicht zu einer Verringerung der Zahl der Asylbewerber führen, sagte GdP-Chef Jochen Kopelke dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“.

Allerdings begrüßt er vorübergehend verstärkte Kontrollen, um die Hintermänner illegaler Einreisen schärfer zu verfolgen. „Unser Hauptaugenmerk muss auf der Bekämpfung der Bandenschmuggelkriminalität liegen, das ist der Schlüssel zur Eindämmung der illegalen Migration. Informationen über die Bandenstrukturen und Geldströme kann man nur erhalten, wenn man die Schleuserbanden zerschlägt, und das beginnt mit Informationen aus temporären Kontrollpunkten.“ .“

Fasern öffnen sich Grenzkontrollen

Nach langer Ablehnung prüft das Bundesinnenministerium nun im Kampf gegen Schmuggelkriminalität kurzfristige stationäre Grenzkontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien. Das gab ein Sprecher von Ministerin Nancy Faeser am Freitag bekannt.

Zuvor hatte die Union die Bundesregierung zu schnellen Maßnahmen zur Eindämmung der Migration aufgefordert und ihre Unterstützung angeboten. CDU-Chef Merz forderte unter anderem ein strikteres Vorgehen bei Abschiebungen. Als Vorbild schlug er Dänemark vor: Asylbewerber würden dort nur Sachleistungen erhalten und in Sammelunterkünften untergebracht, Ausreisepflichtige würden sofort abgeschoben.