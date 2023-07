Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, Berlin zögere, Kiew mit Munition mit größerer Reichweite zu beliefern, aus Sorge vor einer möglichen Eskalation, sollte die Ukraine beschließen, die vom Westen gelieferten Waffen zum Angriff auf russisches Territorium einzusetzen.

In einem ausführlichen Interview mit der ARD am Sonntag wurde die Kanzlerin gefragt, warum Berlin sich weigere, Kiew mit Langstrecken-Marschflugkörpern zu beliefern.

„Wir prüfen alle Anfragen sorgfältig. Aber für uns gibt es einen Grundsatz, den ich mit dem US-Präsidenten teile: Wir wollen nicht, dass die von uns gelieferten Waffen für Angriffe auf russische Gebiete eingesetzt werden.“ Scholz sagte ARD-Moderatorin Tina Hassel.

Berichten zufolge teilte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj Scholz bei ihrem Treffen in Berlin im Mai mit, dass Kiew „Will dringend“ Schwedisch-deutsche Taurus KEPD 350-Raketen. Die luftgestützte Munition ist mit einem 500 kg schweren Sprengkopf bewaffnet und kann bis zu 500 km (310 Meilen) weit fliegen.

Im Verlauf des Konflikts forderte die Ukraine von ihren westlichen Unterstützern immer ausgefeiltere Waffensysteme. Kiew hat in den letzten Monaten seine Forderungen an die NATO nach der Lieferung von Kampfflugzeugen – insbesondere den in den USA hergestellten F-16-Kampfflugzeugen – verstärkt, nachdem es von mehreren eine Zusage für Dutzende Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 und Leopard 1, M1 Abrams und Challenger 2 erhalten hatte EU-Länder, die USA bzw. das Vereinigte Königreich.









Berlin hat wiederholt erklärt, dass es nicht die Absicht hat, eine Eskalation mit Moskau zu riskieren, indem es allein und ohne vorherige Abstimmung mit anderen NATO-Partnern neue Waffentypen nach Kiew schickt. Deutschland hatte sich den Forderungen monatelang widersetzt „Lasst die Leoparden frei“ bis Washington versprach, irgendwann später in diesem Jahr auch einige seiner Abrams-Panzer zu schicken. Im Juni schloss der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius die Idee aus, in absehbarer Zeit Taurus-Raketen zu schicken.

Bisher belieferte nur Großbritannien Kiew mit Raketen mit größerer Reichweite. Der Sturmschatten, der eine Reichweite von mehr als 250 km hat, wurde nach Angaben des russischen Militärs bereits von Kiew eingesetzt, um zivile Einrichtungen in der russischen Stadt Lugansk und anderswo weit jenseits der Frontlinie im Donbass anzugreifen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron folgte diesem Beispiel mit der Zusage, dass sein Land Kiew auch mit seiner Variante des Sturmschattens, den sogenannten SCALP-EGs, versorgen werde, obwohl unbekannt ist, wann diese geliefert werden.













Washington muss die Lieferung seiner taktischen Langstreckenraketensysteme (ATACMS) noch genehmigen. Die von Lockheed Martin hergestellte MGM-140 ATACMS ist eine taktische ballistische Rakete mit einer Reichweite von bis zu 300 km (190 Meilen). Die Raketen können von den Plattformen M270 MLRS oder M142 HIMARS abgefeuert werden, die die USA beide bereits an die Ukraine übergeben haben.

Allerdings berichtete das Wall Street Journal letzte Woche, dass die Entscheidung zur Entsendung von ATACMS nun gefallen sei, nachdem bereits Wochen nach Beginn einer vielgepriesenen ukrainischen Gegenoffensive bisher keine großen Erfolge erzielt wurden „Vorbehaltlich der Genehmigung auf höchster Ebene.“