Scholz dämpft Hoffnung auf grüne Förderprogramme Aktuelles Europa | DW

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Europäische Union mit Blick auf das milliardenschwere Förderpaket der US-Regierung für grüne Technologien vor einem „hemmungslosen Subventionswettlauf“ gewarnt. Dies sei „sicherlich der falsche Weg“, sagte Scholz in einer Regierungserklärung im Bundestag vor dem EU-Sondergipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel.

Als Reaktion auf die US-Maßnahmen zögerte er, neue EU-Förderprogramme einzuführen. „Sorgfältige Analyse“ ist erforderlich, bevor Entscheidungen getroffen werden können. Der sogenannte Inflation Reduction Act (IRA) der USA habe die Diskussion um eine aktive Industrie- und Standortpolitik für Zukunftstechnologien in Europa neu entfacht, sagte Scholz. Und es ist das Richtige, damit zu tun. „Kassandrarufe“ werden „nicht angezeigt“.

Das neue US-Gesetz sieht Investitionen in den Klimaschutz in Höhe von 370 Milliarden vor. Allerdings sind viele Subventionen und Steuergutschriften daran geknüpft, dass Unternehmen US-Produkte verwenden oder in den USA selbst produzieren – was die Sorge vor Wettbewerbsnachteilen in Europa auslöst.

Scholz dämpfte in seiner Rede Erwartungen an weitreichende Entscheidungen der EU in dieser Woche, wie sie einige EU-Staaten fordern. Europa braucht sich nicht zu verstecken, wenn es um die Höhe der eigenen Subventionen in diesem Bereich geht. Allein die sogenannte Entwicklungsfazilität, die während der Corona-Pandemie geschaffen wurde, hat ein Volumen von 250 Milliarden Euro für die Dekarbonisierung der europäischen Industrie, wovon bisher nur ein kleiner Teil ausgegeben wurde. Scholz kündigte an, die EU werde sehr genau prüfen, ob und wo die Programme Lücken hinterlassen und wie diese geschlossen werden könnten.

Die Antwort auf die US-Subventionen ist ein zentrales Thema des Sondergipfels in Brüssel. Bei einem gemeinsamen Besuch in Washington erklärten sowohl Vizekanzler Robert Habeck als auch Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, sie hätten Zugeständnisse der amerikanischen Regierung erhalten. Dementsprechend sollen europäische Unternehmen in den USA nicht benachteiligt werden.

Solaranlage in den Niederlanden: Scholz fordert mehr Produktionskapazitäten für klimafreundliche Technologien, etwa im Energiesektor

Die Bundeskanzlerin skizzierte, wie die EU auf amerikanische Hilfen reagieren solle und forderte unter anderem den Aufbau größerer europäischer Produktionskapazitäten für klimafreundliche Technologien, etwa im Energie-, Bau- und Verkehrssektor. Diese verlangt von der EU-Kommission, zeitlich befristet eine bessere staatliche Förderung sogenannter Transformationstechnologien zuzulassen.

Er forderte auch Fortschritte in der EU-Handelspolitik. Klimaschutzziele lassen sich nicht mit Deglobalisierung erreichen. Der SPD-Politiker plädierte für offene Märkte. Die EU-Abkommen mit Neuseeland und Chile sollen zügig in Kraft gesetzt und die Verhandlungen mit Australien, Indien und Indonesien zügig vorangebracht werden. „Und wir wollen auch die Wirtschaftsbeziehungen zu den USA weiter intensivieren“, kündigte die Bundeskanzlerin an.

äh/kle (dpa, afp, rtr)