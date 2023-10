Tel Aviv (dpa) – Bundeskanzler Olaf Scholz hat dem Land bei einem Besuch in Israel zehn Tage nach dem Terroranschlag der Hamas die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands zugesichert. „Die Sicherheit Israels und seiner Bürger ist die Staatsräson Deutschlands“, sagte er nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Tel Aviv. „Die Verantwortung, die wir aufgrund des Holocaust tragen, macht es zu unserer Pflicht, für die Existenz und Sicherheit des Staates Israel einzutreten.“

Scholz war einer der ersten Regierungschefs, die Israel nach den Hamas-Anschlägen besuchten. Mit Blick auf die israelischen Militärschläge gegen die Hamas sagte die Kanzlerin, es sei völlig klar, dass Israel das „völkerrechtlich garantierte Recht habe, sich gegen diesen Terror zu wehren“. Scholz bekräftigte zugleich, dass Deutschland weiterhin humanitäre Hilfe für die Not leidenden Menschen im Gazastreifen leisten werde. „Wir setzen uns dafür ein, dass humanitärer Zugang zum Gazastreifen gewährleistet ist“, sagte er.

Nach seinem Besuch in Israel reiste Scholz weiter nach Ägypten, um Präsident Abdel Fattah al-Sisi zu treffen. Ägypten ist Israels einziger arabischer Nachbar, der eine gemeinsame Grenze mit dem Gazastreifen hat. Mit seinem Besuch in Ägypten will Scholz auch alles tun, um einen Flächenbrand in der Region zu verhindern. Er hatte kurz nach dem Terroranschlag der Hamas gegen Israel mit al-Sisi telefoniert.