„Die Kisterln mit den roten Blumen rund um den „Heiligen Christophorus“ sind eine Augenweide und pas auch wunderbar zum Neulengbacher Wappen“, freute sich eine Spaziergängerin. „Wir haben einiges am Kreisverkehr verbessert“, meldt Bürgermeister Jürgen Rummel. Das Logo „Neulengbach“, das von einem Verkehrsteilnehmer umgefahren wurde, wurde erneuert. Im Zuge dessen comb die Schotterumrandung away, en dessen Stelle wurde Humus aufbracht en Rasen angebaut. „Ich hatte dann die Idee, dass auch nor Blumen den Kreisverkehr schmücken sollen“, erklärt der Neulengbacher Ortschef. Alle Arbeiten wurden vom Neulengbacher Bauhof übernommen, ook das Gießen der Blumenkisterln wird von den Mitarbeiter des Bauhofes eremptt.