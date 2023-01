Schnellster Skater? Härtester Schuss? Aufstellung für BCHLs Geschicklichkeitswettbewerb in Penticton bekannt gegeben

An diesem Wochenende wird in Penticton Geschichte geschrieben, wenn mehr als ein Dutzend der klügsten Stars der BC Hockey League in den wettbewerbsintensivsten Geschicklichkeitsübungen des Sports gegeneinander antreten.

Der BCHL Skills Competition findet diesen Samstag, den 21. Januar, um 13:00 Uhr im Rahmen der All-Star-Game-Feierlichkeiten zum 60-jährigen Jubiläum der Liga auf der neuen Eisbahn im Freien in Penticton statt.

Noch nie in der Geschichte der BCHL wurde eine solche Veranstaltung auf einer Außenanlage ausgetragen, so der stellvertretende Kommissar Steven Cocker.

Zwei Spieler von jeder der Küsten- und Innenkonferenzen werden an vier verschiedenen Übungen teilnehmen, darunter die Stürmer von Penticton Vees, Josh und Bradly Nadeau, die in der Saison 2022-2023 die Nummer 1 und 2 in der Liga-Wertung sind.

Nur ausgewählte Spieler treten jeweils in den Übungen „Schnellster Skater“, „Härtester Schuss“, „Präzises Schießen“ und „Agility/Passing Drills“ an, wobei alle Teilnehmer am Ende der Veranstaltung an der Breakaway-Staffel-Herausforderung teilnehmen.

Die BCHL gab die vollständige Aufstellung des Wettbewerbs bekannt:

Schnellster Skater

• Mateo Dixon (Coquitlam Express)

• Brady Hunter (Rauchfresser)

• Karter McNarland (Powell-River-Kings)

• Jaiden Moriello (West Kelowna Warriors)

Beweglichkeit/Passen

• Jake Bongo (Surrey Eagles)

• Ethan Bono (Alberni-Valley-Bulldoggen)

• Nathan Mackie (Salmon Arm Silverbacks)

• Cade Littler (Wenatchee Wild)

Genauigkeitsschießen

• Mirko Buttazzoni (Coquitlam Express)

• Kai Daniells (Nanaimo Clippers)

• Josh Nadeau (Penticton Vees)

• Jack Silich (Cranbrook Bucks)

Härtester Schuss

• John Herrington (Prinz George Spruce Kings)

• Bradly Nadeau (Penticton-Vees)

• Olivier Picard (Victoria Grizzlies)

• Garrett Valk (Langley Rivermen)

Auf der Eisbahn im Freien finden an diesem Samstag um 14:30 Uhr auch das Alumni-Spiel der BCHL und ein Drei-gegen-Drei-All-Star-Turnier statt, das um 16:00 Uhr beginnt.

@lglockhart

logan.lockhart@pentictonwesternnews.com

BCHLhockeySports