Schnelle Fakten zum Zweiten Weltkrieg

Hier ist ein Blick auf den Zweiten Weltkrieg, der von 1939 bis 1945 dauerte.

Der Frieden von Paris – Die am Ende des Ersten Weltkriegs in Paris ausgearbeiteten Verträge stellten nur wenige zufrieden. Deutschland, Österreich und die anderen Verliererstaaten waren besonders unzufrieden mit dem Pariser Abkommen, das von ihnen verlangte, Waffen abzugeben und Reparationen zu leisten. Deutschland erklärte sich bereit, den Vertrag von Versailles erst zu unterzeichnen, nachdem die siegreichen Länder mit einer Invasion gedroht hatten, falls Deutschland ihn nicht unterzeichnete. Deutschland hat 2010 die letzte Reparationszahlung geleistet.

Wirtschaftsfragen – Der Erste Weltkrieg war verheerend für die Volkswirtschaften der Länder. Obwohl sich die europäische Wirtschaft in den 1920er Jahren stabilisiert hatte, führte die Große Depression in den Vereinigten Staaten zu einem wirtschaftlichen Niedergang in Europa. Kommunismus und Faschismus erstarkten im Zuge wirtschaftlicher Probleme.

Nationalismus – Eine extreme Form des Patriotismus, die in Europa wuchs, wurde nach dem Ersten Weltkrieg noch stärker, insbesondere für die besiegten Länder.

Diktaturen – Politische Unruhen und ungünstige wirtschaftliche Bedingungen führen zum Aufstieg von Diktaturen in Ländern wie Deutschland, Italien, Japan und der Sowjetunion.

Scheitern der Beschwichtigung – Die Tschechoslowakei war nach dem Ersten Weltkrieg eine unabhängige Nation geworden, war aber 1938 von deutschem Territorium umgeben. Hitler wollte das Sudetenland annektieren, ein Gebiet in der westlichen Tschechoslowakei, in dem viele Deutsche lebten. Der britische Premierminister Neville Chamberlain wollte Hitler beschwichtigen und stimmte seinen Forderungen nach dem Sudetenland zu, nachdem Hitler versprochen hatte, er werde kein weiteres Territorium fordern. März 1939 eroberte Hitler den Rest der Tschechoslowakei.

Deutschland, Japan und Italien bildeten eine Koalition namens Achsenmächte. Bulgarien, Ungarn, Rumänien und zwei von Deutschland geschaffene Staaten – Kroatien und die Slowakei – schlossen sich schließlich an.

Hauptakteure:

Deutschland – Adolf Hitler, Der Führer

Japan – Admiral Hideki Tojo, Premierminister

Italien – Benito Mussolini, Ministerpräsident

Die Vereinigten Staaten, Großbritannien, China und die Sowjetunion bildeten die Alliierten, die Gruppe, die gegen die Achse kämpfte. Zwischen 1939 und 1944 kämpften schließlich mindestens 50 Nationen zusammen. Dreizehn weitere Nationen würden bis 1945 beitreten, darunter: Australien, Belgien, Brasilien, der britische Commonwealth of Nations, Kanada, Indien, Neuseeland, Südafrika, die Tschechoslowakei, Dänemark, Frankreich, Griechenland, die Niederlande, Norwegen, Polen, die Philippinen und Jugoslawien.

Hauptakteure:

Vereinigte Staaten – Franklin D. Roosevelt, Präsident

Großbritannien – Winston Churchill, Premierminister

China – Chiang Kai-shek, General

Sovietunion – Josef Stalin, General

16.112.566 – Anzahl der US-Truppen, die im Konflikt gedient haben.

670.846 – Zahl der US-Verwundeten.

Schlacht: 291.557

Nicht-Kampf: 113.842

Insgesamt im Theater: 405.399

Australien: 23.365 Tote; 39.803 Verwundete

Österreich: 380.000 Tote; 350.117 Verwundete

Belgien: 7.760 Tote; 14.500 Verwundete

Bulgarien: 10.000 Tote; 21.878 Verwundete

Kanada: 37.476 Tote; 53.174 Verwundete

China: 2.200.000 Tote; 1.762.000 Verwundete

Frankreich: 210.671 Tote; 390.000 Verwundete

Deutschland: 3.500.000 Tote; 7.250.000 Verwundete

Großbritannien: 329.208 Tote; 348.403 Verwundete

Ungarn: 140.000 Tote; 89.313 Verwundete

Italien: 77.494 Tote; 120.000 Verwundete

Japan: 1.219.000 Tote; 295.247 Verwundete

Polen: 320.000 Tote; 530.000 Verwundete

Rumänien: 300.000 Tote; verwundet unbekannt

Sovietunion: 7.500.000 Tote; 5.000.000 Verwundete

Vereinigte Staaten: 405.399 Tote; 670.846 Verwundete

Etwa 70 Millionen Menschen kämpften in den Streitkräften der Alliierten und der Achsenmächte.

Finnland trat weder den Alliierten noch der Achse offiziell bei und befand sich bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im Krieg mit der Sowjetunion. 1940 brauchten die Finnen Hilfe und schlossen sich mit Nazideutschland zusammen, um die Sowjets abzuwehren. Als 1944 der Frieden zwischen Finnland und der Sowjetunion erklärt wurde, schloss sich Finnland den Sowjets an, um die Deutschen zu vertreiben.

Die Schweiz, Spanien, Portugal und Schweden erklärten während des Krieges ihre Neutralität.

Die Sowjetunion verlor mit über sieben Millionen die meisten Soldaten.

Die Zahl der zivilen Opfer im Zweiten Weltkrieg wird möglicherweise nie bekannt sein. Viele Todesfälle wurden durch Bombenangriffe, Massaker, Hunger und andere kriegsbedingte Ursachen verursacht.

Sechs Millionen Juden starben während des Krieges in den Konzentrationslagern der Nazis. Außerdem wurden Hunderttausende Roma und Menschen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen getötet.

Der Lend-Lease Act wurde geschaffen, um es den Vereinigten Staaten zu ermöglichen, jeder Nation, die gegen die Achse kämpft, Waffen, Ausrüstung oder Rohstoffe zu verleihen oder zu leasen. Schließlich erhielten 38 Nationen etwa 50 Milliarden US-Dollar an Hilfe. Die meisten gingen nach Großbritannien und in die Sowjetunion.

1948 schufen die Vereinigten Staaten den Marshall-Plan, um beim Wiederaufbau des vom Krieg zerrütteten Europas zu helfen. Schließlich erhielten 18 Nationen Nahrungsmittel, Maschinen und andere Güter im Wert von 13 Milliarden Dollar.

Im März 1974 wurde Hiroo Onoda, ein japanischer Soldat, der immer noch im Krieg kämpfte, von einem Suchtrupp auf der Insel Lubang auf den Philippinen gefunden. Nachdem er von seinem ehemaligen Kommandanten überzeugt wurde, dass der Krieg vorbei ist, wird er nach Manila geflogen und ergibt sich offiziell Präsident Ferdinand Marcos. Onoda starb am 16. Januar 2014 im Alter von 91 Jahren.

1. September 1939 – Deutschland überfällt Polen. Dänemark, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Belgien und Frankreich fallen bald unter deutsche Kontrolle.

10. Juni 1940 – Italien tritt an der Seite Deutschlands in den Krieg ein, indem es Großbritannien und Frankreich den Krieg erklärt. Die Kämpfe weiten sich auf Griechenland und Nordafrika aus.

14. Juni 1940 – Deutsche Truppen marschieren in Paris ein.

Juli 1940-September 1940 – Deutschland und Großbritannien führen einen Luftkrieg, die Luftschlacht um England, entlang der englischen Küste.

7. September 1940 – Mai 1941 – Deutsche Bombenkampagne von nächtlichen Luftangriffen über London, bekannt als der Blitz.

22. Juni 1941 – Deutschland überfällt die Sowjetunion.

7. Dezember 1941 – Japan greift den Stützpunkt der US Navy in Pearl Harbor auf Hawaii an, zerstört mehr als die Hälfte der Flugzeugflotte und beschädigt alle acht Schlachtschiffe. Japan greift auch die Flugplätze Clark und Iba auf den Philippinen an und zerstört dort mehr als die Hälfte der Flugzeuge der US-Armee.

8. Dezember 1941 – Die USA erklären Japan den Krieg. Japan fällt in Hongkong, Guam, die Wake-Inseln, Singapur und Britisch-Malaya ein.

11. Dezember 1941 – Deutschland und Italien erklären den USA den Krieg.

1942 – Die Alliierten stoppen den Vormarsch der Achsenmächte in Nordafrika und der Sowjetunion.

Februar 1942 – Japan fällt auf die malaiische Halbinsel ein. Singapur kapituliert innerhalb einer Woche.

4.-6. Juni 1942 – Japans Pläne, die Hawaii-Inseln zu überfallen, beginnend bei Midway Island, aber die Vereinigten Staaten knacken den Code der Mission. Japan greift Midway an und verliert beim ersten klaren Sieg der Vereinigten Staaten vier Flugzeugträger und über 200 Flugzeuge und Piloten.

19. August 1942 – Der Kampf um Stalingrad beginnt, als Deutschland weiter nach Russland vordringt.

August 1942-Februar 1943 – US-Marines kämpfen um die pazifische Insel Guadalcanal und halten sie.

23. Oktober 1942 – Britische Truppen drängen Achsentruppen in der zweiten Schlacht von El Alamein zum Rückzug nach Tunesien.

1. Februar 1943 – Die deutschen Truppen in Stalingrad kapitulieren, größtenteils vom sowjetischen Winter besiegt. Die Niederlage markiert das Ende des deutschen Vormarsches nach Osten.

10. Juli 1943 – Landung der Alliierten in Italien.

25. Juli 1943 – Der König von Italien erhält wieder die volle Macht, Mussolini wird abgesetzt und verhaftet.

November 1943-März 1944 – US-Marines fallen bei Bougainville auf die Salomonen ein, um sie von den Japanern zurückzuerobern.

6. Juni 1944 – D-Day, an dem alliierte Streitkräfte an fünf Stränden in der Normandie landen: Utah, Omaha, Gold, Juno und Sword. Die Landung umfasst über 5.000 Schiffe, 11.000 Flugzeuge und über 150.000 Soldaten.

25. August 1944 – Amerikanische und freie französische Streitkräfte befreien Paris.

27. Januar 1945 – Sowjetische Truppen befreien den Lagerkomplex Auschwitz in der Nähe von Krakau, Polen.

19. Februar – 26. März 1945 – US-Marines kämpfen gegen die Japaner um die Insel Iwo Jima.

12. April 1945 – Roosevelt stirbt in Warm Springs, Georgia. Vizepräsident Harry Truman legt den Amtseid als Präsident ab.

25. April 1945 – Sowjetische Truppen umzingeln Berlin.

28. April 1945 – Mussolini wird bei einem Fluchtversuch in die Schweiz getötet.

29. April 1945 – US-Soldaten befreien das Konzentrationslager Dachau bei München.

30. April 1945 – Hitler und seine Frau Eva Braun begehen Selbstmord.

7. Mai 1945 – Deutschland kapituliert in einem roten Schulhaus in Reims, Deutschland, dem Hauptquartier von Eisenhower. Der Tag des Sieges in Europa (VE) wird am 8. Mai gefeiert, weil an diesem Tag der Waffenstillstand in Kraft trat.

8. Mai 1945 – VE-Tag. Der Krieg in Europa ist offiziell vorbei.

16. Juli 1945 – Erster erfolgreicher Test der Atombombe in Alamogordo, New Mexico.

29. Juli 1945 – Truman warnt Japan, dass das Land zerstört wird, wenn es nicht bedingungslos kapituliert. Japan kämpft weiter.

6. August 1945 – Die erste in der Kriegsführung eingesetzte Atombombe mit dem Spitznamen Little Boy wird über der japanischen Stadt Hiroshima abgeworfen und tötet bis zu 140.000 Menschen.

9. August 1945 – Nachdem die japanische Regierung nach dem Bombenanschlag auf Hiroshima keine Antwort erhalten hat, wird eine zweite Atombombe mit dem Spitznamen Fat Man auf Nagasaki abgeworfen und tötet bis zu 80.000 Menschen.

14. August 1945 – Japan stimmt bedingungslos zu, die Bedingungen der Potsdamer Erklärung zu akzeptieren und den Krieg zu beenden. Der Tag des Sieges über Japan (VJ) wird erklärt.

2. September 1945 – Japan unterzeichnet die formelle Kapitulation an Bord der USS Missouri in der Bucht von Tokio.