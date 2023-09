CNN

Hier ist ein Blick auf den Nobelpreis, eine internationale Auszeichnung, die jährlich für Leistungen in den Bereichen Physik, Chemie, Medizin, Literatur, Wirtschaft und Frieden verliehen wird.

3.–10. Oktober 2022 – Die Nobelpreise werden bekannt gegeben. Der Friedensnobelpreis wird dem inhaftierten belarussischen Anwalt Ales Bialiatski und Menschenrechtsgruppen aus Russland und der Ukraine – Memorial und dem Center for Civil Liberties – verliehen.

4.–11. Oktober 2021 – Die Nobelpreise werden bekannt gegeben. Der Friedensnobelpreis wird den Journalisten Maria Ressa und Dmitry Muratov für ihren Einsatz zur Wahrung der Meinungsfreiheit auf den Philippinen und in Russland verliehen.

Nobelpreisträger werden Preisträger genannt.

Das Nobelkomitee hält die Namen der Preisträger 50 Jahre lang vertraulich, bevor sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Die Auszeichnung besteht aus einer Medaille, einem persönlichen Diplom und einem Geldpreis (10 Millionen schwedische Kronen (SEK) – etwa 900.000 US-Dollar, Stand Oktober 2022).

Die Hauptinschrift auf einer Seite der Nobelpreismedaillen für Physik, Chemie, Medizin und Literatur ist dieselbe: „Inventas vitam juvat excoluisse per artes“, frei übersetzt: „Und diejenigen, die das Leben auf der Erde durch neu gewonnene Meisterschaft verbessert haben.“ Wort für Wort übersetzt: „Erfindungen bereichern das Leben, das durch Kunst verschönert wird.“

Die Friedensmedaille trägt die Inschrift „Pro Pace et Fraternitate Gentium“, übersetzt „Für den Frieden und die Brüderlichkeit der Menschen“.

Die Wirtschaftsmedaille trägt keine Inschrift.

Nobelpreise werden im Voraus bekannt gegeben, aber jährlich am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel, verliehen.

Die Nobelpreise für Physik, Chemie, Medizin, Literatur und Wirtschaft werden üblicherweise im Rahmen einer Zeremonie in Stockholm, Schweden, verliehen.

Der Friedensnobelpreis wird üblicherweise im Rahmen einer eigenen Zeremonie in Oslo, Norwegen, verliehen. In regelmäßigen Abständen wurde kein Preis vergeben. Dies geschah zuletzt im Jahr 1972.

Die Anzahl der Gewinner ist auf drei pro Kategorie begrenzt.

Um nominiert zu werden, muss eine Person am Leben sein. Wenn sie während des Prüfungszeitraums sterben, wird ihr Name entfernt. Nur wenn eine Person als Gewinner bekannt gegeben wird und vor der Zeremonie verstirbt, wird eine posthume Auszeichnung verliehen.

Die Nobelstiftung schützt die gemeinsamen Interessen der preisgebenden Institutionen: der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften, der Schwedischen Akademie, des Karolinska Institutet und des norwegischen Nobelkomitees.

1866 – Der schwedische Chemiker, Ingenieur und Industrielle Alfred Nobel erfindet Dynamit. Später baut er Unternehmen und Labore in mehr als 20 Ländern auf der ganzen Welt auf.

10. Dezember 1896 – Nobel stirbt im Alter von 63 Jahren in Italien. In seinem Testament sind Auszeichnungen in fünf Kategorien vorgesehen: Physik, Chemie, Medizin, Literatur und Frieden.

29. Juni 1900 – Die Nobelstiftung wird gegründet. Es ist das zentrale Gremium der Nobelorganisation, das für die Vergabe der Nobelpreise verantwortlich ist.

1901 – Die ersten Nobelpreise werden verliehen.

1939-1943 – Es werden keine Friedensnobelpreise verliehen.

1968 – Eine sechste Auszeichnung, Wirtschaftswissenschaften, wird von der schwedischen Zentralbank (Sveriges Riksbank) im Gedenken an Alfred Nobel hinzugefügt.

2016 – Die Klasse von 376 Friedenspreiskandidaten ist die größte aller Zeiten.

4. Mai 2018 – Die Nobelstiftung gibt die Entscheidung bekannt, den Nobelpreis für Literatur 2018 aufgrund eines Skandals um sexuelles Fehlverhalten innerhalb der Schwedischen Akademie zu verschieben. Die Stiftung verleiht den Preis am 10. Oktober 2019.