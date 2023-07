CNN

Hier ist ein Blick auf die Wimbledon-Tennismeisterschaften.

3.–16. Juli 2023 – Wimbledon findet in London statt.

27. Juni – 10. Juli 2022 – Wimbledon findet in London statt.

Carlos Alcaraz besiegt Novak Djokovic im Herrenfinale mit 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 und gewinnt damit seinen ersten Wimbledon-Titel.

Markéta Vondroušová besiegt Ons Jabeur im Finale der Frauen mit 6:4, 6:4, gewinnt ihren ersten Wimbledon-Titel und ist die erste ungesetzte Frau in der Open-Ära, die das Turnier gewinnt.

Wimbledon ist eines von vier Grand-Slam-Tennisturnieren. Die anderen sind die Australian Open, die French Open und die US Open.

Wimbledon findet im All England Lawn Tennis Club in London statt.

Wimbledon ist das einzige Grand-Slam-Event, das noch auf Rasen ausgetragen wird.

Die meisten Siege im Einzel (männlich) – Roger Federer mit acht.

Die meisten Einzelsiege (weiblich) – Martina Navratilova mit neun.

Ältester Gewinner (männlich) – Federer gewann 2017 im Alter von 35 Jahren und 342 Tagen den Titel im Herren-Einzel.

Ältester Gewinner (weiblich) – Navratilova gewann 2003 im Alter von 46 Jahren und 261 Tagen das Mixed-Doppel.

Jüngster Gewinner (männlich) – Boris Becker gewann 1985 im Alter von 17 Jahren und 228 Tagen den Titel im Herren-Einzel.

Jüngster Gewinner (weiblich) – Martina Hingis gewann 1996 im Alter von 15 Jahren und 282 Tagen die Damen-Doppelmeisterschaft.

Längstes Tennismatch, das jemals gespielt wurde (bei jedem Turnier) – Beim Turnier 2010 besiegte John Isner Nicolas Mahut in einem Match, das an drei Tagen 11 Stunden und fünf Minuten dauerte. Der letzte Satz dauerte 138 Spiele (damals gab es in Wimbledon keinen Tie-Break im fünften Satz und ein Spieler musste mit zwei Spielen Vorsprung gewinnen). Das Endergebnis: 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-6 (3), 70-68.

1868 – Der All England Croquet Club wird gegründet. Das Gelände liegt an der Worple Road im Londoner Vorort Wimbledon.

1877 – Der Name wird in „All England Croquet and Lawn Tennis Club“ geändert und die erste Lawn Tennis Championship wird abgehalten.

1882 – „Krocket“ wird aus dem Vereinsnamen gestrichen, da der Sport immer beliebter wird. Es wird 1899 wieder eingeführt.

1915-1918 – Wimbledon ist während des Ersten Weltkriegs ausgesetzt.

1922 – Die Meisterschaften werden in die Church Road verlegt, dem aktuellen Standort von Wimbledon.

1940-1945 – Wimbledon ist während des Zweiten Weltkriegs ausgesetzt.

Oktober 1940 – Während des Zweiten Weltkriegs wird der Center Court von einer Bombe getroffen, die zum Verlust von 1.200 Sitzplätzen im Stadion führt.

2007 – Die weiblichen Gewinner erhalten erstmals die gleichen Geldprämien wie die männlichen Gewinner.

17. Mai 2009 – Das versenkbare Dach über dem Centre Court wird während eines Freundschaftsspiels enthüllt.

Oktober 2018 – Das Komitee des All England Lawn Tennis & Croquet Club (AELTC) führt eine Tiebreak-Regel für den letzten Satz ein, die beginnt, wenn die Spieler im fünften Satz (dritter Satz für Frauen) 12:12 unentschieden sind.

Juli 2019 – AELTC implementiert die neue Tiebreak-Regel für den letzten Satz und wird zum ersten Mal während des Finales der Herrenmeisterschaft angewendet.

1. April 2020 – Es wird bekannt gegeben, dass das diesjährige Wimbledon aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs abgesagt wurde.

27. April 2021 – AELTC gibt bekannt, dass die Championships ab 2022 zu einem 14-tägigen Turnier werden, wobei die Spiele am mittleren Sonntag ausgetragen werden sollen. Der mittlere Sonntag ist bei den Wimbledon Championships traditionell ein freier Tag.

20. April 2022 – Die Wimbledon-Organisatoren geben bekannt, dass russische und weißrussische Spieler nach der russischen Invasion in der Ukraine nicht am diesjährigen Grand Slam teilnehmen dürfen.

17. November 2022 – Die Wimbledon-Organisatoren kündigen an, dass sie ihre rein weiße Kleiderordnung lockern werden, so dass Spielerinnen bei Bedarf auch dunkle Unterhosen tragen können.