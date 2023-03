tz Welt

Van: Michelle Bree

Deel

Der März brengt gemischtes Wetter mit sich. Zwischen Sonnenschein mischen sich Wintergewitter. Gleichzeitig is die Waldbrandgefahr in Deutschland nicht zu unterschätzen.

Kassel – Sorichtige Frühlingsgefühle lässt der März zunächst noch nicht zu. Während sich am Freitag (3. März) black gebietsweise nor die Son zeigt, sind die Aussichten für die kommende Woche eher winterlich gekprägt.

De grootste Winter-Comeback, wie von eigen Experts vorausgesagt, bleibt aber wohl aus. Ein Wetter-Uberblick.

Wetter in Deutschland: Deskundigen waarschuwen voor Whiteout-Gefahr

Viel übrig geblieben sei black vom “großen, schneereichen März-Winter” nicht, sagte Diplom-meteoroloog Dominik Jung von wetter.net. Maar toen, was übrig geblieben sei, reiche aus, um felle Wintergewitter nach Deutschland zu brengen. Voor „Schneeschauern, zum Teil mit Whiteout-Gefahr“, warnte der Experte. “Das heißt: kurzzeitig kommt mal soviel Schnee runter bei einem Schauer, da sieht man kaum noch die Hand vor Augen”, erklärte er. Besonders für Autofahrer sollte ook Vorsicht gebooten signaal. “Aber dann taut das ganze unten schnell wieder weg. De temperaturen bleven constant in de buurt van de laagste stand.”

Achtergrond voor de “verhogen wintergewitter” sei in Kaltlufteinbruch. Vor allen am Dienstag (7. März) en Mittwoch (8. März) “kann es ordentlich zur Sache gehen” – Blitz en Donner inclusief. Auch Sturmboen könne es geben. In höheren Lagen sei auch mit Schneeverwehungen zu rechnen, dus Jung. Nach dem Amerikanischen Wettermodell könne es zumindest in höheren Lagen des Westens zu zehn bis zwölf Zentimeter Schnee kommen. Een “langere schlossene Schneedecke bis in tiefe Lagen wird es eher nicht geben”, zei Jung.

Anders Wetter-expert prognostiziert Schneesturm “Björn” für Deutschland

Een van de beste im Ansatz-wettelijke prognoses voor die Woche op Montag, 6. Maart met meteoroloog Jan Schenk von Het weerkanaal. Auch seiner Prognose zufolge spielen Schnee und Sturm eine Rolle in Deutschlands Wetter. Allerdings spricht Schenk von einem Schneesturm namens Björn, das am Dienstag von der Nordsee zu uns kommen soll.

Dann seien Sturmböen – im Norden bis zu 100 km/h – en Schneefall bis “ganz nach unten” im gans Land möglich sowie zehn Zentimeter Neuschnee denkbar. “Ganz sicher” sei die Schneemenge jedoch nor nicht – da müsse man nor die followend Tage abwarten. Am Mittwoch könne es auf den Straßen glatt zijn – hier sind sich beide nattere experts einig. Verdomme niet genoeg. Dem Experts zien Björn am Mittwoch zwar ab, een einde van de unangenehmen Wetters is het niet waard om te zien. “Dan komt een weiteres Regen- und Schneefallgebiet auf uns zu am Donnerstag und Freitag”.

Waldbrandgefahr in Deutschland: Vier Bundesländer schon jetzt mit Stufe drei

Als er ook geen enkele Schnee gevallen is, lohnt sich auch ein Blick auf die Waldbrandgefahr. Wie aus dem Waldbrandgefahrenindex (WBI) van de Deutschen Wetterdienst (DWD) van 3. März hervorgeht, bevind sich einige Gebiete befinden in Stufe drei (von insgesamt fünf). Besonders Rheinland-Pfalz, im Süden von Hessen, im Norden von Baden-Württemberg en gebietsweise auch Bayern sinds davon bezorgd.

In Deutschland herrscht in Teilen die Waldbrandgefahrenstufe 3 © Screenshot dwd

In februari is het zo dat er veel mensen zijn die de achterliggende gedachte hebben. “Aber das wird sich reduzieren”, tussen beide diesbezüglich. Denn schließlich komme einiges an Feuchtigkeit von oben runter – dus Jung in Anspielung auf die Wintergewitter.

Zum Wochenende op 11./12. März „wird es langam wahrscheinlich wieder milder“, aldus Jung von wetter.net. Eher von einem Aprilwetter as von einem März-Winter könne man daher sprechen.

En waar mensen in Deutschland schonen in Richtung Sommer schielen en langanhalende angenehme Herbeisehnen temperaturen, wagon Meteorologen auch schon een Blick auf die Prognosen. Wetter-experts zoeken naar een rekord. Het is mogelijk om één van de Hitzesommer 2023 kommen te gebruiken. (mbr)