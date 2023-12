Schneefall: Zugausfälle en Verspätungen in Bahnverkehr

Sterkere sneeuwval heeft het open verkeer in München, maar ook in delen van Neder-Beieren en de Opper-Palts. De nationale spoorlijn wordt beïnvloed door de lasten van de Opper-Paltsspoorlijn en de Bosspoorlijn. Geplante trips worden uitgesteld tot het einde van de dag.

In de Landeshauptstadt zijn geen bussen of trams beschikbaar. De Münchner Verkehrsgesellschaft mit, dass der Betrieb aus Sicherheitsgründen eingstellt. Auch die Nachtlinien maakt zich sindsdien zorgen. Bij verkeersopstoppingen wordt het verkeer voorzien van extra snelkoppelingen en gladde wegen. Wanneer de zaak wordt afgehandeld, gebeurt dit niet opnieuw op hetzelfde moment.

Oberpfalzbahn voor alles in Raum Cham

Auch auf Strecken der Oberpfalzbahn wurde der Zugverkehr am Freitagabend vorübergehend komplett eingestellt. Wie de Länderbahn als richtlijn gebruikt, kan zowel op de lijn RB 29 tussen Cham en Waldmünchen als op de lijn RB 28 tussen Lam en Bad Kötzting volledig unterbrochen reizen.

Een lijndienst met bussen kon niet worden uitgevoerd, maar het wegverkeer is lastig vanwege de sneeuwval. De Landbahn komt uit de lijn van de Oberpfalzbahn tijdens de nacht dat we teruggaan, de verplaatsingen of de Ausfällen komen terug. De Opper-Paltsspoorlijn tussen Schwandorf en Regensburg kon niet zonder verder oponthoud worden bereikt.

Sindsdien is de Opper-Paltsspoorlijn door Schwandorf en Regensburg gegaan, waarna alles een week lang heeft plaatsgevonden. Grund sind Bauarbeiten auf der Strecke. Deze vinden een van de belangrijkste redenen waarom ze de Deutschen Bahn en Alex als alternatief kunnen gebruiken. Zusätzlich gibt es Ersatzbusse.

Waldbahn-Züge fahren wegen eingeschränkter Uitzicht onderweg

In Neder-Beieren bestaat altijd het risico van druk verkeer op het transportnetwerk van de bosbouwspoorlijn. Deze grimmige Schneefälle heeft een enkele geschränkten Zicht geführt, heißt es. Dit betekent dat de veiligheidsaspecten van de hoogte op de lijn RB 35 tussen Gotteszell en Zwiesel op 50 kilometer opnieuw worden geabsorbeerd. Normaal geldt hier een maximumsnelheid van 100 km/u.

De Waldbahn-Betreiberin Länderbahn waarschuwt voor Einschränkungen, Verspätungen und Zugausfällen en bittet Reisende, ik heb Fahrten geplant op amstag nach Möglichkeit zu verschieben. Bovendien zal er door de sneeuwbelasting, die dan geblokkeerd kan worden, tegelijkertijd een probleem ontstaan.

Het wegverkeer in de regio valt mee: de A93 Regensburg richting Holledau was afgesloten bij de Freitagabend in de Höhe Regensburg-West, in de Tunnel Prüfening lag de Höhenkontrolle ausgelöst. Zwischen Elsendorf und Aiglsbach lag in de bouwrichting aan de Autobahn. Bei Niederaichbach in Kreis Landshut had een vertraging van 21 jaar, als er met sein Auto op de sneeuwglanzende Straße in het verkeersverkeer stond. Het ziet er frontaal uit in een auto en rijdt in een bus.