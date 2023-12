Schneechaos op de luchthaven van München heeft invloed op de luchthavens in de Norden | NDR.de – Nachrichten – Nedersaksen

Status: 02.12.2023 16:02 uur





De luchthavens van Hannover, Hamburg en Bremen zijn sinds maandag na 06.00 uur gedaald voor alle vluchten naar München. Dat is wat ze vermelden Luchthavens Hannover, Hamburg en Bremen op mijn websites. Grund dafür sind sterven grimmige Schneefälle in Beieren. Der Flugbetrieb in der Bayerischen Landeshauptstadt waar zaterdagochtend de voorbereidingen worden getroffen. De Sperrung wurde bis Sonntagmorgen 6 Uhr verlängert. Laut dem Hamburger Flughafen fielen am Samstag acht Vluchten vanaf München toch nieuw Vluchten naar München aus. Het eerste bezoek aan Hamburg na München was een feit. Omdat de luchthavens van Hannover momenteel open zijn, is sindsdien een landspoorlijn gesloten. Auf Rollwegen werd altijd sneeuwvrij gemaakt. De verkeersdoorstroming ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

