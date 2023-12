Schneechaos in München: Bundesliga-Bayern tegen Union Abgesagt

Stand: 02.12.2023 12:40 uur

De Bundesliga-wedstrijd tussen Bayern München en Union Berlin begint om 15.30 uur en de oorlog wordt afgelast. Dat is de Münchner Verkehrsgesellschaft am Vormittag (02.12.2023). We zijn erg blij met de beste resultaten van de Duitse voetbalcompetitie (DFL).

Grund für die Absage ist ein Wintereinbruch in Süddeutschland, der auch im Großraum München voor zware Schneefälle orgt. De Zufahrtsweg naar het Stadion is een passerbar.

München: Flugbetrieb en Bahnverkehr eingestellt

Schon am Morgen war der Flugbetrieb am Münchner Flughafen-wegen zijn grimmiger Schneefälle voordat 12 Uhr eingestellt zijn. Houd rekening met de eisen van het wegverkeer in het grote verkeer in München. Auch op de wegen tijdens het verkeer om er te komen.

Op grond van het formulier wordt de termijn na 6 uur verlengd. Honderden vluchten moesten worden uitgevochten. Met name het verkeer in München had ook last van het spoorverkeer.

Dachlawins in de Münchner Arena vormen een onzeker risico voor degenen die meedoen. Ga met ons mee voor een bezoek aan de Arena met de mogelijkheid om je bij het FC Bayern-team aan te sluiten. „De Münchner Polizei werkt, de Häuser nicht zu wellassen. Unter diesen bedingungen kann nach nicht gewährleistet be, dass dass vir een Durchführung des Spiels nordnungs- en Sicherheitspersonal in de Arena kann“ hier is meer.

Nachholtermin gegen Union Berlin noch offen

Wanneer het feest wordt gehouden, is het nog steeds uitgeschakeld. Vom Wetter-Chaos bij Münchner Flughafen maakte zich ook zorgen over de reisplannen van bondstrainer Julian Nagelsmann voor de uitgang van de EM-Vorrunde in Hamburg.

Wie de Bundestrainer naar Hamburg afreist, zal blij zijn met de DFB in de Laufe des Tages. Het Gala in de Elbphilharmonie begint om 18.00 uur aan het begin van de Duitse Fußball-Bundes zodat de Bundestrainer elkaar goed kan ontmoeten.