Schneechaos in Deutschland: Unfälle und Schulausfälle – Autofahrer in NRW hat Glück – Panorama

Het meteorologische winterevenement is typerend voor de eerste maand december, maar tijdens de laatste dagen van november zal er in Duitsland een winterfestival plaatsvinden. Ein Tiefdruckgebiet über Süddeutschland verlagere sich ostwärts – „dahinter flutet polare Kaltluft das ganze Land“, legendes die meteorologen van de Duitse weerdiensten (DWD) in Offenbach voraus. „Der Winter ist da“, aldus een meteoroloog van het DWD-festijn. „De dagen sinds ze rustig zijn en de dag sinds ze maximaal licht zijn Plusgrade zu erwarten.“ Sneeuw en het gladde water kunnen blijven bestaan.

’s Nachts zijn ze warm bij sommige Duitse koude temperaturen: in het bovenste Middengebergte in het oosten en zuiden kunnen de temperaturen worden gecombineerd met een minuscule temperatuur – het resultaat is „vale orts met sneeuw en bovenliggend water“, het deel van de DWD met. Vooral de Schnee is sowieso te vinden in de Mittwoch in de Harz in een stuk Emsland tot aan het Weserbergland, hier sinds het mengen van tot 15 Zentimetern in sechs Stunden nicht ausgeschlossen.

Der Wintereinbruch führte am Wochenbeginn in meer Bundesländern zu erheblichen Gefahren und Schäden on den Straßen. Er zijn veel gletsjeroverstromingen en meer in de bovenste lagen van wegversperringen.

Gedetailleerde weergave openen Berlijn in Weiß, in de Hintergrund das Brandenburger Tor. (Foto: Andreas Friedrichs/IMAGO)

„Wir kriegen im Minutentakt Reports zu neuen Unfällen on the Autobahnen“, teilte de Verkehrsinformationszentrale Berlin auf der Plattform X mit. De Schneeglätte betreft de Berliner Süden en de zuidelijke regio.

„Bäume gevallen um wie Streichhölzer“

In de Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg kam ein 71 Jahre alter Mann am Montagabend bij een Frontalzusammenstoß aan de schneeglatter Straße ums Leben. Een 54-jarige rijcarrière in Denzerheide tussen Koblenz en Montabaur in Rijnland-Palts bij Glatteisunfall. Riesiges Glück hatte in Autofahrer aan de A2 in Nordrhein-Westfalen: Im Bereich der Anschlussstelle Gütersloh kam daar van de Fahrbahn ab en überschlug sich, wurde aber nur leichtzt.

In het Hessischen Rheingau-Taunus-Kreis ief Landrat Sandro Zehner (CDU) die daar ’s nachts woonde, ten dienste van het huis. Dit is het beste leven voor uw gezin en uw gezin. Am Montagabend haat de lage zugesspitzt. Autofahrers zouden tijdens hun autofahrzeugenfeest of hun wagen moeten rijden. „Die Lage ist außergewöhnlich“, zei Kreisbrandmeister Michael Ehresmann in Montagabend. „Bäume is gevallen, wie Streichhölzer.“

Gedetailleerde weergave openen Ik ben Taunus sinds ’s nachts de auto van de winterdiensten bij grimmige Schneefällen im Einsatz. (Foto: IMAGO/Jan Eifert/IMAGO/Jan Eifert)

De dienstdag morgen is begonnen, zei Ehresmann. Viele Straßensperrungen zal later beschikbaar zijn. Autofahrer würden omdat ze altijd de barrières kunnen negeren en zichzelf zo tot leven kunnen brengen.

In Wiesbaden overnachten leerlingen in een school

Veel leerlingen en scholieren bezochten ook een Wiesbadener Schule en brachten tijdens hun schooldag de nacht door. Voor 55 personen zijn er 27 kinderen in het Rhein-Main-Gebiet, zij zitten op school en kunnen ’s nachts onderwijs krijgen, zij mogen dus overdag niet naar school, zij zijn aanwezig tijdens de dienstdag.

De Viele Straßen rond het Hessische Landeshauptstadt waren volledig geblokkeerd. Daarnaast geven de spoorwegen achter de schermen informatie over het politiebeleid van Westhessen. Zeitweise is een van de belangrijkste wegen in de Bäume der Strom, of in Hofheim am Taunus. Im unterfränkische Landkreis Main-Spessart veld der Unterricht anvelden Schulen aus.