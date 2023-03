Ausnahmezustand in weiten Teilen der USA: Wegen gewelddadiger Schneestürme en Regenfälle sollen Millionen Amerikaner im Nordosten des Landes zuhause bleiben. Die Westküste wiederum zo’n gewelddadig Regenfälle heim, in weiten Teilen Kaliforniens gibt es Flutwarnungen.

Die VS werden derzeit von onem Unwetter-“Doppelschlag” heimgesucht, der en beide Küsten des Landes zu teilweise deutlichen Behinderungen des öffentlichen Lebens führt. Wegen zwaarder Schneestürme en Regenfälle galten im Nordosten der USA am Dienstag für mehr als 15 Millionen Menschen Unwetter-Warnungen. Die Polizei appellierte en die Bewohner der betrokken regio’s, die Häuser nicht zu verlassen.

Meer dan 260.000 Haushalte waren am Dienstagnachmittag Ortszeit in de Bundesstaten New York, Massachusetts, New Hampshire en Vermont naast Strom. In New York en New Jersey was der Notstand ausgerufen. Gouverneur van New York, Kathy Hochul, waarschuwde dat de erwartete Schnee “wie een Ziegelstein runterfallen” was. Een den Flughäfen entlang der nördlichen Küstenregionen fielen unzählige Flüge aus.

Aan de andere kant Seite der USA galten in weiten Teilen Kaliforniens Flutwarnungen. Heftige Regenfälle suchten den ganzen Tag hinweg den eigentlich für seine Dauersonne bekannten Bundesstaat an der Pazifikküste heim. Im Süden Kaliforniens galten für mehrere Ortschaften Evakuierungsanordnungen. Getroffen waren onder andere Teile des bei vallen Prominenten beliebten Küstenortes Montecito, in de beispielsweise der Britse Prinz Harry en seine Familie leben.

De Nationale Wettelijke Dienst spreekt van inzicht in de Gleichzeitigkeit van een Unwetter-“Doppelschlag”. Een directe oplossing kan worden gebruikt om de Stürmen op te lossen.