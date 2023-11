Schnee und Glätte: Massenkarambolagen na Wintereinbruch

Tijdens de nacht vindt u informatie over het gebruiksgemak op de wegen van de Schnee en Glätte en de uiterwaarden – en het reizen over de wegen van Schnee en Glätte is eenvoudig. De Duitse weerdienst (DWD) waarschuwt voor de toekomst van de wintermaanden: „Ik zie in de winter altijd sneeuw, regen en sneeuw“, aldus een meteoroloog bij de dienst.

De politie doet een beroep op de automobilist, vanwege de winterervaring, de rijervaring met mooi weer en de gezondheidsvoordelen van de weerervaring.

Twee Massenkarambolagen in Midden-Franken

Unfälle, umgestürzte Bäume, Schulausfälle: De eerste grote Schneefall beschäftigt in vader Teilen Bayerns sterven Einsatzkräfte. Ik ben in dienst sinds de politie tijdens de twee Massenkarambolagen in Midden-Franken acht mensen zijn kwijtgeraakt, ze leven nog.

Het is lang geleden dat we 35 jaar op besneeuwde wegen bij Heilsbronn in de regio Ansbach hebben gereden, het gaat erom hoe gemakkelijk het is om uw auto onder controle te houden. Er is veel verkeer in het verkeer, je kunt met een auto reizen en in nog drie auto’s rijden. We hebben veel ruimte op onze eigen bruggen nabij de Gunzenhausen en onze auto’s. Hier heb je een automobilist met behulp van controle over de verkeerslichten en het risico op schade voor de politie. Een laatste keer was het moeilijk om op de brug naar Stehen te komen. Nog eens acht automobilisten kunnen ervoor kiezen om niet met de auto te rijden zonder deze mee te nemen, zodat er wel mee gereisd kan worden.

Ortschaft nach Unfall ohne Internet en Telefon

In Siegsdorf in de wijk Traunstein waren er veel regenbuien en meer dan één huisstop op internet en telefoon. Je kunt de auto ook gebruiken op de snelweg nadat je de weg links hebt verlaten en hebt de beschikking over drie telefoonkanalen en een werktafel die ’s ochtends door de politie wordt beschadigd. Der 29-Jährige blieb unverletzt.

Vooral Auch Neder-Franken maakte zich zorgen. Bereits in de Nacht zum Dienstag rückte alleine in Landkreis Aschaffenburg die Feuerwehr op rund 130 Einsätzen aus, wie das Landratsamt miteilte. In Rückersbach, Hessenthal, Heigenbrücken en Laufach veld der Strom aus. Vaak heelten Bäume der Schneelast nicht Stand en rissen Oberleitungen herunter. Straßen waren nicht meer befahrbar. Dat was de basis van de stichting, dat wil zeggen in de regio Main-Spessart en meer studenten in de omgeving. Dazu gaat naar Stromausfälle.

In Opper-Franken is het 29 jaar later als je autorijdt, als je met een auto in de Landkreis Hof bent voor meer werk. Er was een verlies van controle over het verkeer op Schwarzenbach an der Saale aan de Schneebedeckter Straße.

Auch Ostbayern veranderde niet. In de Opper-Palts werd de politie beschuldigd van 22 annuleringsclausules, die beide betekenden dat drie mensen waarschijnlijk verloren zouden gaan. In Neder-Beieren slingeren er minder dan 14 voertuigen rond, zoals hetzelfde Präsidium. Op de A3 tussen de knooppunten Wörth-Wiesent en Wörth Oost is een langere periode beschikbaar. Er werd een voertuig vervoerd door de Fahrbahn en er werd gebruik gemaakt van de Leitplanke. Door het ongeval veroorzaakte de laster en de hinder het verkeer.

Wij waarderen vooral Bäume umknicken

Dit is het geval bij de eerste sneeuwbuien, met behulp van de Florianlijst op het Hoofdproject met het zomerseizoen: „De andere boom is abgestorben. De afgelopen dagen hebben we geen enorme regenval gehad, de Boden is zwaar. En de rest is dan de Schnee dazu getan“, aldus List in BR24-Gespräch.

De enorme Schneebruch op een opwaartse bodem is het beste van de Leiter der städtische Forstverwaltung von Lohr am Main, Michael Neuner. „Wegen van de temperatuur is nul graden Celsius op een hoogte van 180 tot 300 meter, meer feucht en schwer“, zegt de deskundige. Dit betreft eigenlijk alle Baumarten, Darunter Buchen, Eichen en Fichten. Er is veel urgentie de komende dagen, zodat we in de toekomst meer tijd kunnen besteden en toch sneller kunnen herstellen.

Eerste bericht van de lawinewaarschuwingsdiensten

Uitzicht op de Winter Wetters heeft de Lawinenwarnzentrale het eerste Lawinenlagebericht dieser Saison voor de Bayerischen Alpenraum öffentlicht. Deze Freitag is een van de belangrijkste zaken die het Bayerische Landesamt voor de Umwelt met zich meebrengt. Offizieller Winterbeginn ist eigentlich eerste am Freitag.

In het Bayerischen Alpenraum-veld lag de laatste dagen ruim een ​​halve tot een meter sneeuw, daartussen liggen de lagen van de warme grond. „Gleitschneelawinen auf glatten Grashangen sinds die Folge“, hier is es. In de hooglanden konden in de Triebschnee grote lawines ontstaan.

Wo der Wintereinbruch is in het donker uitgesneden

Vooral hevig verwoestten de wintervieringen in Montagabend de Hessische Rheingau-Taunus-Kreis. De Duitse Autobahn gaat met de brandweer verder in haar eigen autofestijn of moet voorbereid zijn op een eigen voertuig. In Rheinland-Pfalz zul je 54 jaar autorijden met een bushalte, in Baden-Württemberg zul je 71 jaar hebben gewoond. In Saksen-Anhalt werd op de ochtend van de dienst een schoolbus weggegooid en bleef de politie achter zonder 16 kinderen.

Auf etlichen Bahnstrecken orte der Schnee for Verspätungen und Ausfälle. Getroffen waren alle busverbindingen in de verschillende gebieden. Passagiers moeten geduld hebben op de luchthaven van Frankfurt: Wees geduldig bij aankomst op Frankfurt Airport 161 Starts en landingen. Mittlerweile läuft der Betrieb zwart wieder. Wegen van de Auswirkungen vom Vortag fielen aber auch am service etliche Verbindungen aus.

Met informatie van dpa.