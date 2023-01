Schnee und Eis führen zu zahlreichen Verkehrsunfällen

tz Welt

Auch in Stuttgart hat es geschneit. © Bernd Weißbrod/dpa

Vorsicht Eis! Wetterbedingte Unfälle ereignen sich vor allem in Rheinland-Pfalz.

Koblenz/Worms – Schnee und Straßenglätte haben gestern in Teilen von Rheinland-Pfalz zu Verkehrsunfällen geführt. In Koblenz erlitten zwei von ihnen vier leichte Verletzungen, teilte die Polizei mit.

In den meisten Fällen gab es jedoch Sachschäden, querstehende Lastwagen und liegengebliebene Autos, die teilweise auch zu Straßensperrungen führten, wie es hieß.

Die Polizei in Worms zählte am Freitagabend in ihrem Einsatzgebiet insgesamt neun Unfälle, die auf Schneestürme zurückzuführen waren. In Koblenz verzeichnete die Polizei ab dem frühen Nachmittag 25 Unfälle, die mit erheblichen Körperschäden einhergingen.

Den Straßenmeistereien wurden im Laufe des Tages zahlreiche liegengebliebene Fahrzeuge gemeldet, was den Angaben zufolge die Räum- und Streuarbeiten erheblich erschwerte. dpa