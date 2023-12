Schnee-Ticker: München lässt Schnee von Hallen räumen

16:00 uur: Im Landkreis Starnberg en morgen snel überall Präsenzunterricht

Snel gaan morgen alle scholen in de wijk Starnberg open. Dat is het Landratsamt Starnberg gegeben. Weiterhin bleibt nur de Grundschule in Stockdorf weg een Heizungsschadens. De Fachoberschule und Berufsschule in Starnberg vindt u verderop in de verte. Het Landratsamt is verantwoordelijk voor de situatie op de school en in het busverkeer in het land, en de S-Bahn in het land is verre van gebruikelijk. Daarnaast worden turnhallen niet gebruikt voor sportactiviteiten.

15.38 uur: Auch Vögel von Wintereinbruch überrascht

Der Wintereinbruch in Beieren vanuit vogelperspectief. Hoewel de wintermaanden relatief mild waren, hadden we hier in de winter altijd meer vogels, dankzij Angelika Nelson van de Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Beieren (LBV). Veel kunstenaars die op weg naar het Mittelmeer in het Winterkwartier niet van het landschap houden en vaak genieten van sneeuw en koud weer. De LBV is een geweldige bron van vogelliefde, uitzicht op de tuin of een balkon.

15.11 Uhr: Deutsche Bahn: Allein in München Oberleitungen en 80 koppels beschadigd

De Deutsche Bahn werkt, de enorme Dauer der Einschränkungen zum een ​​en der Vielzahl der beschadigde Oberleitungen liegt. In de kamer van München bevinden zich slechts meer dan 80 koppels beschadigde voorwerpen. Tijdens de laatste dagen van uw leven kunt u zich snel verplaatsen. Omdat het voertuig de afgelopen jaren langere tijd is gebruikt, zal de energiebesparing worden aangetast.

15:06 uur: Bayerische Regiobahn – Wieder Einzlen Züge von Holzkirchen nach München

Zowel de Bayerischen Regiobahn liggen vlakbij hun bestemming in Rosenheim en Kufstein en aangezien ze op hun eigen bestemming in Holzkirchen en München Hauptbahnhof zitten. Daarom is de BRB beschikbaar op deze website.

15:01 uur: S-Bahn München – Langeafstandslijnen zijn niet groot of groot

Zowel de S-Bahn als de S-Bahn komen de volgende dag voor een gemakkelijke in- en uitstap. Beide S-Bahn München liggen op dezelfde route als de volgende S-Bahn, en het verkeer is erg druk, dus het is gemakkelijker om met de trein te reizen. Sindsdien loopt de S8-lijn tussen de westkust en de reguliere luchthavens en het S3-verkeer tussen Lochhausen en het Ostbahnhof. Kijk, als u overdag reist, kunt u genieten van uw rit en genieten van het S-Bahn-vervoer.

Aufgrund der Vielzahl en getroffen Strecken liggen sich kein verlässliches Busersatzangebot bereitstellen, de Deutsche Bahn. Bekijk meer over uw reizen, maar maak u vanaf 6 uur geen zorgen over uw reizen op het Zeitraum. Deze wordt deze maand gepubliceerd. Gedetailleerde informatie over de huidige status van spoorverbindingen en S-Bahn-lijnen vindt u op reizen op de internetsites van de spoorlijn.

14.49 uur: Einbrecher durch Schuhspuren im Schnee überführt

Durch Schuhspuren im Schnee sinds mutmaßliche Einbrecher in de Opper-Palts überführt worden. Een persoon die op de hoogte is van de situatie, die rondloopt in meer huizen in Birgland (district Amberg-Sulzbach), en wordt gedekt en gewaarschuwd door de Einsatzkräfte. Een huis Besitzer verklaarde dat er een Polizei-festijn was, wat aanleiding gaf tot bezorgdheid waarbij de Schuppen eingebrochen woedden.

Ze zullen gedurende hun leven 24 en 39 jaar tijd doorbrengen met hun echtgenoten in de festgenommen in Alfeld (Nürnberger Land). Ze werden achterdochtig, hun landbouwkennis en hun kennis van hun gewoonten. Tijdens een Abgleich ihrer Schuhe met de Schneespuren stellten die Beamten schließlich een Zusammenhang zwischen den Taten fest.

14.40 uur: Stadt Munchen presenteert een duidelijk beeld van de ramen van Hallen

De stadsbouw heeft de constructie van de stadhuizen veranderd. Bereits ab Freitag wurden as laut Stadt vorsorglich elf Dächer Geräumt. Nieuwe informatie zal worden gegeven tijdens uw sneeuw laatste dag. Derzeit waren nach Angaben der Stadt noch 23 Hallendächer geräumt. Voor die werknemers zijn meer bedrijven nodig. Vermijd beperkingen op sporthallen.

14.35 uur: München waarschuwt ons voor Schneebruch

Meer nog, het is belangrijk dat het spel door de sneeuw heen duurt. In München zijn de stadsontwikkelings- en bouwwerkzaamheden dringend nodig, en de aanleg van bomen en groene gebieden, landschappen en stadsbossen zijn belangrijk, en de bouw van nieuwe gebouwen vindt over het algemeen plaats. Als u het apparaat niet meer gebruikt, kan het zijn dat de schneelasten van het apparaat worden verwijderd als ze niet meer kunnen werken. Wegen van de enorme bouwplaatsen zijn te vinden in de Friedhöfe in München, met een recentere geschiedenis.

14.30 uur: Stroomcontroles en reparaties in Zwaben

Nooit meer sinds de Stromversorger in Zwaben dit kan doen, Stromtrassen freizuschneiden, abgebrochene Äste zu entfernen en Dachanschlüsse wieder rezustellen. Degenen die sprekers zijn van de Augsburger Lechwerke (LEW) met BR het beste, voelden zich in de toekomst thuis in hun eigen huis. Er worden acties ondernomen voor alle reparatiewerkzaamheden en particuliere beveiliging, evenals lopende controles op het programma, inclusief communicatie van de Augsburger Lechwerke. Meer teams konden de volgende dag niet volgen, maar ook zij werden gemonitord en gecontroleerd.

14.25 uur: Vertrek van de vlucht op de luchthaven van München vertrekt om 530 uur

Op de luchthaven van München zullen er nog grotere Einschränkungen im Flugbetrieb zijn. Inspecteer de Zahl der annullierten-vluchten vóór de aankomst van 530, het deel van de Flughafen soeben mit. Ursprünglich werd vóór de 850 vluchten geplant. De vlucht van passagiers op luchtvaartmaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen of online reizen en nicht zum Flughafen kommen.

14:08 uur: DB – Spoorwegverkeer gisteravond

Tijdens uw verblijf daar blijft de Deutsche Bahn (DB) actief in Beieren. Reisende wurden aufgeufen, nicht neuer Bahnfahrten auf die Zeit from dem 6. Dit verschijnt deze maand. Omdat sindsdien het installatie- en serviceverkeer plaatsvindt, is de spoorlijn niet beschikbaar en is het reizen tijdens het transport dringend nodig voor een zitplaatsreservering.

13.59 uur: FC Bayern toont open training

FC Bayern heeft de eigen dienstdag, 10.30 uur, geplande open training verschoven. De fans van de Duitse Fußball-Rekordmeisters sollen Kapitän Manuel Neuer und Co. nu in Sonntag, 10.30 uur, aan de Säbener Straße in Aktion bewundern können. Zolang de Münchner in Montag blij is met de winterse omstandigheden, kunnen ze genieten van grote zorg voor hun bezoekers en bezoekers. Omdat ze langs de Säbener Straße reizen, zijn ze niet vrij om te reizen, zodat ze kunnen genieten van de Eisflächen.

13.56 uur: Gasten zijn welkom – Ontbijt in Pension Triftsperre gratis

Die 20 gasten, die tegelijkertijd in een pension aan de sogenannten Triftsperre in Passau verblijven, kunnen genieten van hun vakantie. Eén van de twee Zufahrtsstraßen is gratis. De Triftsperrstraße was tijdens de woonuren onbegaanbaar.

12.28 uur: Schneelast auf Augsburger Schuldächern zu hoch

De stad Augsburg is gevallen Schüler schneebedingt in het Distanzunterricht geschickt. Wie zich meldt, moet 20 Schulgebäude- en Gymnastiekhallen hebben gehad die veilig waren – met de Schneelasten. Na communicatie met elkaar in de stad en met hun veiligheidsomgeving zijn er nog enkele scholen te volgen. Kitas seien actuell von de Sperrungen is niet getroffen, dus een Sprecherin. Omdat de medewerkers van de school verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de school, zijn zij vrij om ‘onder hoge druk’ te reizen en te werken om de veiligheid op de school te garanderen. Iedereen die op de hoogte is van de huidige situatie en morgen naar school gaat, wil de stad in de stad van de dagen op de hoogte brengen.

11.57 uur: Controle op wegvulling met toestemming van de politie

Bij het Münchner Hauptbahnhof moesten de wegen overvol raken. In beide gevallen wordt de politie aangepakt, het leukste is een toespraak in de Bundespolizei. „De situatie was zo groot dat de Bundespolizisten voor Ort, een enzugreifen, sollte es zu Auseinandersetzungen kommen“, zei hij over de Vorfälle vom Sonntag. Getroffen evenementen zijn ook beschikbaar tijdens uw verblijf in München. „Beide Zuge konden het Hauptbahnhof van München niet verlaten voor extra vulling.

De medewerkers van de Duitse spoorwegen zijn verantwoordelijk voor hun reizen”, aldus het onderdeel van de federale politie. “Maßnahmen werden niet beïnvloed door de Bundespolizei.”

11.44 Uhr: München – Wiederaufnahme des Tram-Verkehrs momentan nicht absehbar

Wanneer de tramlijnen in München regelmatig worden, is het niet duidelijk meer. Na een paar MVG-sprekers is er geen kans meer op een reeks voorspellingen. Bereitsit Samstag sei man met meer Räum-Trupps im Einsatz, nog steeds niet mogelijk, dat Schienen dauerhaft zu enteisen en dus een sichere Fahrt zu gewährleisten. Grund dafür sei voor allem der Eismatsch. Vóór al het verkeer werden de auto’s verzameld in de Rillen en waren er festiviteiten. Op de passagierslijnen 20 tussen de Stachus en Westfriedhof is er een personenvervoerdienst. Weitere SEV’s zien een verbeterde busfahrer niet mogelijk. Möglicher Eisrain in de kommenden Tagen kan de situatie verschlechtern.

11.21 uur: Warnung – Parts erhebliche Lawinengefahr in de Alpen

Upper Halb der Baumgrenze (vanaf ongeveer 1.800 meter) wordt gevonden in de Beierse Alpen met actieve sneeuwval. De informatie over de Beierse Gazonwaarschuwingsdienst is belangrijk voor de Allgäuer Hauptkamm, de Ammergauer en de Berchtesgadener Alpen. Schon een alleenstaande wintersporter met voldoende mogelijkheden, waaronder lawines. Voor alle steile hellingen, in rivieren of in het achterland kunnen sneeuwvlokken eenvoudig worden verwijderd. De Bayerische Lawinenwarndienst heeft een laag bericht ontvangen, dat de omstandigheid en de Anzahl meer gefahrenstellen in de Laufe des Tages meer zunehmen.

10.58 uur: Massieve Schneebruch: Befreiung der „Triftsperre“ läuft

In Passau genieten we tijdens de winterstop met 20 gasten van een uitgebreide maaltijd en een gastenverblijf om in te wonen. De Triftsperrstraße was tijdens de zomervakantie onbegaanbaar geworden.

10.51 uur: Alex en de Oberpfalzbahn fahren wieder

Der Alex-Zug von Hof nach München über Weiden, Regensburg en Landshut fährt wieder bis zum Münchner Hauptbahnhof. Het is niet mogelijk om van de uiterwaarden en reliëfs af te komen, maar ook van de landspoorlijn waar de Alex zich mee bezighoudt. Die ene Gleisen-stehenden Bäume seien durch de grimmige Schneelasten noch in kritische Zustand. Het schreeuwt om de Oberpfalzbahn. Sie fährt im Landkreis Cham seit heute Morgen wieder (Lam – Bad Kötzting – Cham in ieder geval Cham – Waldmünchen). De lijn van Schwandorf über Cham nach Furth im Wald fuhr mit Einschränkungen bereits am Wochenende. De verbinding tussen de twee rechtbanken, de Cheb en de Marktredwitz, houdt geen verband met de Einschränkungen.

Auf den Gleisen der Waldbahn in Bayerischen Wald ist der Zugverkehr noch eingestellt. Hier kun je werken aan de Schneeräumarbeiten. Ze zijn ook beter geschikt voor constructie en verdere verbeteringen. Voor uw eigen gemak is er geen busverkeer. Voraussichtlich vanaf 13 Hours soll der Zugbetrieb der Waldbahn schrittweise wieder aufgenommen, teilte die Betreiberin Länderbahn mit. De Donau-Isar-Express der Deutschen Bahn in Niederbayern valt bislang ebenfalls wegen der Schneelage aus.

10.09 uur: Schneebruchgefahr – Keine Beerdigungen in Landshut

Op de stadtischen Friedhöfen in Landshut kan ik op de berg geen Beerdigungen-stattfinden vinden. Laut einer Mitteilung der Stadt herrscht akute Schneebruchfahr. Ze zoeken altijd naar sneeuwvlokken van de bomen op de weg en op de grond. Het is absoluut noodzakelijk dat de Rutschgefahring zo hoog is, dat het zo is. Auch von Grabbesuchen rät die Stadtverwaltung ab. De Landshuter Hofgarten blijft zelfs de laatste dagen zichtbaar.