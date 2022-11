Schnee in New York: In Teilen des Bundesstaates New York wird die „Sicht auf nahezu Null sinken“, die mit Schnee mit Seeeffekt gehämmert wird

CNN

—



Teile des Bundesstaates New York werden am Donnerstag von einem Schneesturm heimgesucht, der Straßen sperren und Städte tagelang lahmlegen könnte.

„Dieses Ereignis hat das sehr reale Potenzial, einen lähmenden Schneefall zu erzeugen, der in den Metrogebieten Buffalo und Watertown in Fuß gemessen werden könnte“, sagte der National Weather Service in Buffalo.

Der heftige Schneesturm mit Seeeffekt begann am Mittwoch und wird voraussichtlich bis mindestens Ende der Woche für tückische Straßenverhältnisse sorgen.

„Die Sicht wird zeitweise auf nahezu Null sinken und die Straßen werden mit Schnee bedeckt sein, was das Reisen gefährlich bis fast unmöglich macht“, sagte der National Weather Service.

Ungefähr 6 Millionen Menschen in fünf Staaten der Great Lakes – von Wisconsin über Ohio bis New York – waren am Donnerstag unter Schneewarnung, sagte der CNN-Meteorologe Dave Hennen.

Der Sturm hatte am Morgen bereits 17 Zoll Schnee im Monroe Center im Nordosten von Ohio abgeladen. Erie, Pennsylvania, wurde mit 11,5 Zoll beschichtet und Springboro, etwa 35 Meilen südwestlich von Erie, mit fast 14 Zoll.

Und das Schlimmste steht noch bevor.

Der schwerste Schnee wird voraussichtlich am Donnerstagabend beginnen und bis Freitag andauern, mit weiteren intensiven Schneefällen am Wochenende, sagte der Wetterdienst.

„Dies wird ein sehr lang anhaltendes und großes Schneeereignis mit Seeeffekt östlich des Eriesees und des Ontariosees sein“, sagte der Meteorologe des Nationalen Wetterdienstes, Jon Hitchcock, gegenüber CNN.

Prognostiker sagten, dass sich zwischen Donnerstagabend und Sonntagmorgen mindestens 42 Zoll Schnee in Buffalo ansammeln werden.

Gebiete in Windrichtung der Seen Erie und Ontario könnten zusätzlich zu den Schneefällen von Blitz und Donner getroffen werden.

Zusätzlich zu Buffalo werden mehrere Fuß Schnee für das Watertown-Gebiet von New York sowie den Nordwesten von Pennsylvania vorhergesagt, sagte der National Weather Service.

Der Schnee konnte an einigen Stellen mit einer Geschwindigkeit von 3 Zoll pro Stunde fallen, wobei sich der Schnee in einigen Gebieten bis zu 4 Fuß auftürmte.

Teile von Indiana und Nordost-Ohio haben bereits mehr als einen Fuß Schnee aufgenommen, sagte Hennen.

Es wird erwartet, dass sich ein Schneeband mit starkem Seeeffekt am späten Donnerstagnachmittag über dem Tug Hill von NY entwickelt und sich am frühen Freitagmorgen nach NW in S St. Lawrence Co verlagert. Schneefallraten von 1-2″/h sind am Freitag mit den schwersten Ansammlungen S der Route 68 möglich, wo eine Gesamtansammlung von 1-2 Fuß erwartet wird. pic.twitter.com/Hwm0Qa6xoO — NWS Burlington (@NWSBurlington) 17. November 2022

Diese Staaten werden mit Schnee mit Seeeffekt überhäuft – was passiert, wenn sich sehr kalte, windige Bedingungen über einem nicht so kalten See bilden.

Ein See kann beispielsweise etwa 40 Grad haben, während die Lufttemperatur weit unter dem Gefrierpunkt liegen kann.

„Dieser Temperaturunterschied erzeugt eine gewisse Instabilität und das Wasser stellt eine Feuchtigkeitsquelle dar“, sagte der CNN-Meteorologe Brandon Miller. „Wenn es über Land kommt, lagert es Wasserdampf als Schnee ab.“

Intensiver Schnee mit Seeeffekt kann tödlich sein. Im November 2014 forderte ein ähnlicher Sturm im Westen von New York mindestens 13 Todesfälle, „Hunderte von großen Dacheinstürzen und strukturellen Schäden“, sagte der National Weather Service.

Der kommerzielle Verkehr wird am Donnerstag ab 16 Uhr auf etwa 130 Meilen des New York State Thruway (Interstate 90) in der Gegend von Rochester und Buffalo bis zur Grenze zu Pennsylvania verboten, sagte das Büro von Gouverneurin Kathy Hochul.

Anwohner sollten Vorkehrungen treffen – und aufeinander Acht geben, forderte der Landesrettungsdienst.

„Unterschätzen Sie diesen Sturm nicht“, sagte Jackie Bray, Kommissarin der Abteilung für innere Sicherheit und Notdienste des Staates New York.

„Wir sollten alle unsere Nachbarn, besonders gefährdete Nachbarn, überprüfen, um ihnen zu helfen, sich auf das Winterwetter in der Vorhersage vorzubereiten.“

Der Gouverneur von New York plant, am Donnerstag den Notstand auszurufen, sagte sie.

„Mein Team und ich setzen Notfallmaßnahmen vor dem Sturm ein, bleiben in ständigem Kontakt mit örtlichen Beamten und konzentrieren uns mit Laser auf die Vorhersage“, sagte Hochul in einer Pressemitteilung.

„New Yorker sollten angesichts des Sturms wachsam bleiben und unnötige Reisen unter diesen gefährlichen Bedingungen vermeiden.“