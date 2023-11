Schnee en Glätte in Eifel en Hunsrück achter Verkehr – SWR Aktuell

In de Eifel en Hunsrück ligt sneeuw en sneeuw in de bergen, inclusief overstromingen en verkeersmanagement. Met de komst van de B50 en de laatste auto. Heute soll der Lkw werden teruggevonden.

We werden getrakteerd op een wintervakantie op de Montag voor alle grote hoogten van de Eifel en Hunsrück. Vergeet niet de met sneeuw bedekte gebieden te bezoeken en door de straten te rijden etwa 20 Unfälle. Je zult nooit vergeten worden, aangezien er niemand bij betrokken zal zijn, omdat de politie in Montagnachmittag is.

In Meckel (Eifelkreis Bitburg-Prüm) konden we na alle politie-activiteiten onze jeugd voortzetten, als we met de bus wilden rijden. De Junge werden naar een ziekenhuis gebracht. In Utscheid zullen meer mensen aanwezig zijn als er geen auto’s zijn. U kunt de B51 in de buurt van uw auto gebruiken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over frontale verplaatsingen.





Laut Polizei is Montagebend op de B50 zwitsers Longkamp en de Hinzerather Kreisel een Lastwagen um.





Blaes





Op de besneeuwde wegen, het verkeer en de tegenliggers van het zware verkeer worden opraapwagens gemonteerd. In sommige gevallen rieten Lastwagen auch in Rutschen en stellten sich quer.

Laut Polizei ben Montagnachmittag op de B50 zwitserse Longkamp en de Hinzerather Kreisel een Lastwagen um. De Strecke war mehrere Stunden voll geperrt, wie de Polizeiinspektion Morbach miteilte. De Bergung des Lkw sei für heute geplant – auch dann gebe es eine Vollsperrung. De laatste wagen moet volledig geladen zijn en klaar voor opslag. Zorg ervoor dat de politie de schade lijdt, terwijl er ongevallen met oorlog gepaard gaan, in een nieuwe, veilige Bereich.

De Duitse Waterdienst (DWD) waarschuwt voor acties voor de regio Rijnland-Palts vanwege sneeuwval, vorst en sneeuw.

De grond voor de Wetterlaag is de Duitse Wetterdienst in een polarisatiegebied, dat Wetter brengt. Am Service day sollten sich Menschen demnach in tieferen Lagen auf Schneeregen en Glätte einstellen. De laatste dagen zal de winter kalm en fris zijn.