Schnee en Glätte achter Verkehr

De winteravond werd ’s nachts geserveerd en tijdens de dienstdagochtend in het Flachland in Saksen-Anhalt. Na sneeuw en sneeuwregen zijn er meer overstromingen. Voor alles wat ik mezelf afvraag. Als u bovendien op zoek bent naar aanvullende informatie, wilt u graag over de nodige hulpmiddelen beschikken.

De Winter Einbruch in Saksen-Anhalt met sneeuw en sneeuwbuien op de ochtend van de dienst zal plaatsvinden, die sindsdien zal worden voortgezet. Er werden enkele rampen gemeld op de wegen en snelwegen in Saksen-Anhalt. Getroffen door andere snelwegen.

Blijf op de A9

Betrokken ist de Autosnelweg 9 zwischen Köselitz im Landkreis Wittenberg en Klein Marzehns in Brandenburg. Hier hebben we een Lkw-Unfall. Derzeit is hier vier kilometer Stau, Autofahrer brauchen 20 minuten langer.

Ebenfalls op der A9 aber in richting München Na een valpartij van 6 kilometer en 45 minuten herstel kunt u snel en veilig reizen.

In het Zuständigkeitsgebiet des Lagezentrums Dessau-Roßlau werd een binnenhalb een Stunde rund zehn bis zwölf wetterbedingte Unfälle gerapporteerd.

Stau op A2

Ebenfalls Verzögerungen gaat verder A2 Richting Hannover zwischen Kreuz Magdeburg en Eilsleben. Hier brauchen Autofahrer wegen stockenden Verkehrs 15 Minuten langer.

Winter Einbruch: Schulbus rutscht in Graben

Een school met 16 kinderen in het bestuur bevindt zich in de wijk Burgenland aan de Glatten Fahrbahn in een Graben Rutscht. Eén kind ging verloren bij het ongeval, maar de politie bleef gespaard. Ze zijn trots op het ongeval op de Landstraße 210 bij Eckartsberga ter hoogte van de Abzweigung zum Ortsteil Tromsdorf. Die Straße moet für die Bergung gesperrt zijn.

Lkw fährt op A36 in Unfallstelle

Na een ongeval in Wernigerode in de wijk Harz werd op de ochtend van de val autosnelweg 36 richting Bernburg geblokkeerd. Laut Polizei had die ochtend dienst en we waren op weg naar de Wernigerode-Mitte Road.

Ik zou me immers niet meer zorgen moeten maken over de wet en ook over de toekomstige laster. Beide Fahrer kunnen gemakkelijk verloren gaan. Ook bij de Gegenfahrbahn is het erg druk. De limieten die door de politie worden nageleefd, zijn overbelast. Wie lang de Sperrung Richtung Bernburg zal sterven, is ook niet onduidelijk.

Holzlaster rutscht in Straßengraben

In de wijk Mansfeld-Südharz zie je de achtergronden. Zwischen Rottleberode en Schwenda etwa rutschte am Morgen ein mit Holz ladener Lkw in de Straßengraben. Kurz voor de Sangerhäuser Ortsteil Grillenberg stürzte in Baum auf die Straße.

Die Bundesstraße 180 Richtung Wanzleben moet morgen zwischen Aschersleben en Winningen beperrt zijn. Ze weten niet wat ze doen. Meer informatie over de laster van de B246a tussen Seehausen en Siegersleben gerapporteerd, van de B81 tussen Hasselfelde en Wendefurth, van de weg tussen Welfesholz en Siersleben, van de B86 tussen Riestedt, Annarode en Siebigerode, van de B87 tussen Naumburg en Eckartsberga, sowieso zwischen Herrengosserstedt en Burgholzhausen.

Problemen met Abellio

Zorg voor de problemen die verband houden met de sneeuw. Nadat Abellio de particuliere spoorwegbetrekkingen heeft uitgevoerd, is een verschiedene Strecken Weichen vereist. Deshalb kan niet worden gebruikt of niet worden schoongemaakt. Bezorgd over de routes van de regionale spoorwegen van Maagdenburg naar Bernburg na Halle; van Dessau über Bernburg tot Aschersleben en de Regional Expresszüge Halle – Goslar en Magdeburg – Goslar. Man, hij helpt je graag bij het ordenen van je plannen en helpt je bij het ordenen van je plannen, hier is Abellio.

