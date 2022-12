Schnappen Sie sich Ihre Person und sehen Sie sich die Rede von Ellen Pompeo bei den People’s Choice Awards an

Schnappen Sie sich Ihre Person, denn Ellen Pompeo hat gerade den Female TV Star of 2022 gewonnen.

Das Greys Anatomy Star nahm den Hauptpreis bei den People’s Choice Awards 2022 mit nach Hause, die am 6. Dezember im The Barker Hangar in Santa Monica, Kalifornien, stattfanden, nachdem er neben ihm nominiert worden war Fremde Dinge‚ Millie Bobby Brown, Die Frau im Haus gegenüber von dem Mädchen im

Fenster’s Kristen Glocke, Ich habe noch nie’s Maitreyi Ramakrishnan, Das sind wir‚ Mandy Moore, Law & Order: Spezialeinheit für Opfer’s Mariska Hargitay, Abbott Grundschule’s Quinta Brunson und Nur Morde im Gebäude’s Selena Gomez.

Nachdem Ellen, die 19 Staffeln lang Dr. Meredith Gray gespielt hat, auf die Bühne gegangen ist, um ihren Preis entgegenzunehmen Greys AnatomySie bedankte sich bei den Fans dafür, dass sie die Show „so lautstark“ liebten.

„Auf meinem Weg zur Bühne, ein netter Typ namens Zack sagte nur zu mir: ‚Du hast mich und meine Mutter näher zusammengebracht‘“, teilte sie mit. „Ich höre solche Geschichten jeden Tag und überall, wo ich hingehe. Und ich denke, wir alle wissen, dass das die Kraft des Geschichtenerzählens ist, es bringt uns zusammen und unsere Geschichten wären egal, wenn sie euch nicht alle berühren würden. Sie sind der Grund, warum wir es tun.“

Ellen nannte sich dann eine „kluge Dame“, weil sie damit einverstanden war Kris Jennerder früher in der Nacht mitteilte: „Wegen der Fans sind wir heute Abend hier.“

„Wir haben einen der großartigsten Jobs der Welt“, fuhr Ellen fort. „Und ohne eure Liebe und Unterstützung könnten wir das nicht schaffen.“