Schmutzige Bomben: Was sind das für Waffen? | Europa | DW

Der lange Schatten von Tschernobyl – Fotografien von Gerd Ludwig

Veronika – spätes Opfer der Strahlen

Die fünfjährige Veronika leidet an Leukämie. Mutter Jelena wurde vier Jahre vor der Katastrophe von Tschernobyl in der Nachbarstadt Tschernigow geboren. Veronika ist also ein spätes Strahlenopfer. Das Foto von Gerd Ludwig wurde 2011 im Zentrum für Strahlenmedizin in Kiew aufgenommen.