Schmutzige Bombe: Was Sie über die Waffe wissen sollten, die Russland der Ukraine vorwirft, zu drohen

Russland beschuldigt die Ukraine, den Einsatz einer sogenannten schmutzigen Bombe zu planen, eine Behauptung, die von Kiew und seinen westlichen Verbündeten als Operation unter falscher Flagge abgetan wurde, die Moskau als Vorwand benutzen könnte, um den Krieg des Kreml gegen seinen Nachbarn zu eskalieren.

Eine Dirty Bomb ist eine Waffe, die herkömmliche Sprengstoffe wie Dynamit und radioaktives Material wie Uran kombiniert. Sie wird oft als Waffe für Terroristen und nicht für Länder bezeichnet, da sie mehr Angst und Panik verbreiten als militärische Ziele beseitigen soll.

Ukrainische Beamte haben Moskaus Anschuldigungen wiederholt zurückgewiesen, und der Außenminister von Kiew hat UN-Inspektoren eingeladen, die Ukraine zu besuchen, um zu zeigen, dass sie „nichts zu verbergen haben“.

Hier ist, was Sie wissen müssen.

Ohne Beweise zu liefern, behauptet Moskau, dass es in der Ukraine wissenschaftliche Einrichtungen gibt, die die Technologie beherbergen, die zur Herstellung einer schmutzigen Bombe benötigt wird – und beschuldigt Kiew, deren Einsatz zu planen.

Das russische Verteidigungsministerium sagte in einem Briefing am 24. Oktober, es verfüge über Informationen, die zeigen, dass Kiew eine Provokation im Zusammenhang mit der Detonation einer schmutzigen Bombe plant.

„Der Zweck dieser Provokation besteht darin, Russland des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen im ukrainischen Operationsgebiet zu beschuldigen und damit eine mächtige antirussische Kampagne in der Welt zu starten, die darauf abzielt, das Vertrauen in Moskau zu untergraben“, behauptete Igor Kirillov, Leiter der russischen Strahlenschutzbehörde , Chemische und biologische Schutzkräfte.

Laut einem mit dem Gespräch vertrauten US-Beamten machte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu die Behauptung in einem Telefonat mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am 23. Oktober geltend.

Shoigu äußerte sich auch gegenüber seinen französischen und britischen Amtskollegen ähnlich.

Laut Reuters plant Russland, seine Anschuldigungen gegen die Ukraine am 25. Oktober vor dem UN-Sicherheitsrat zu erheben.

Russlands Anschuldigungen wurden von der Ukraine, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, der Europäischen Union und der NATO, die ihrerseits Moskau beschuldigt haben, versucht zu haben, eine eigene Operation unter falscher Flagge zu starten, entschieden zurückgewiesen.

„Jeder versteht alles gut, versteht, wer die Quelle von allem Schmutzigen ist, das man sich in diesem Krieg vorstellen kann“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner nächtlichen Ansprache am 23. Oktober.

Das Weiße Haus sagte am 24. Oktober, dass es alle möglichen Vorbereitungen für den Einsatz einer schmutzigen Bombe in der Ukraine „so gut wie möglich überwacht“, aber nichts sieht, was auf den unmittelbar bevorstehenden Einsatz einer solchen Waffe hindeutet.

Der Nuklearwächter der UN sagte am 24. Oktober, er werde Inspektoren entsenden, um zwei Nuklearanlagen in der Ukraine zu besuchen, nachdem er von den Behörden in Kiew eine entsprechende Anfrage erhalten habe.

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) erklärte in einer Pressemitteilung auf der Website der Agentur, sie habe „Äußerungen der Russischen Föderation vom Sonntag über mutmaßliche Aktivitäten an zwei nuklearen Standorten in der Ukraine zur Kenntnis genommen“.

Die IAEO gab den Standort der beiden Standorte nicht an.

In einem Tweet vom 24. Oktober sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba: „Im Gegensatz zu Russland war und ist die Ukraine immer transparent. Wir haben nichts zu verbergen.“

Nein.

Die Explosion einer schmutzigen Bombe wird durch herkömmliche Sprengstoffe erzeugt. Die Explosion einer Atomwaffe wird durch eine nukleare Reaktion erzeugt, wie zum Beispiel die Atombomben, die die USA im Zweiten Weltkrieg auf Japan abgeworfen haben.

„Eine Atombombe erzeugt eine Explosion, die tausend- bis millionenmal stärker ist als jeder herkömmliche Sprengstoff, der in einer schmutzigen Bombe verwendet werden könnte“, heißt es in einem Merkblatt des US-Heimatschutzministeriums (DHS).

Die Explosion einer Atomwaffe kann ganze Städte dem Erdboden gleichmachen. Zum Beispiel hat die Atombombe, die 1945 auf Nagasaki abgeworfen wurde, laut ICAN, der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, 2,6 Quadratmeilen (6,2 Quadratkilometer) der Stadt ausgelöscht. Der herkömmliche Sprengstoff in einer schmutzigen Bombe kann nur wenige Gebäude platt machen oder beschädigen.

In der Zwischenzeit könnte der Atompilz einer nuklearen Explosion Dutzende bis Hunderte von Quadratmeilen bedecken und feine Partikel von Kernmaterial – radioaktiven Niederschlag – über dieses Gebiet verteilen, sagt DHS.

Das meiste radioaktive Material einer schmutzigen Bombe würde sich laut DHS über ein paar Häuserblocks oder ein paar Quadratmeilen verteilen.

Nein.

Laut dem Council on Foreign Relations haben tschetschenische Rebellen 1995 einen in einem Moskauer Park aufgestellt, aber nicht gezündet.

Es gab Berichte, dass Terrororganisationen wie Al Qaida oder ISIS eine schmutzige Bombe gebaut oder versucht haben, sie zu bauen, aber keine davon ist jemals gezündet worden.

Das DHS sagt, es sei unwahrscheinlich, dass eine schmutzige Bombe ausreichend hohe Strahlungsdosen abgeben könnte, „um bei einer großen Anzahl von Menschen unmittelbare gesundheitliche Auswirkungen oder Todesfälle zu verursachen“.

Das Texas Department of State Health Services erklärt warum.

Um eine schmutzige Bombe herzustellen, die tödliche Strahlungsdosen abgeben kann, wären große Mengen an Abschirmung aus Blei oder Stahl erforderlich, um zu verhindern, dass das Material seine Hersteller während des Baus tötet, heißt es.

Aber die Verwendung eines solchen Abschirmmaterials würde die Bombe sperrig und schwer zu bewegen oder einzusetzen machen, was wahrscheinlich schwere Ausrüstung und Fernsteuerungswerkzeuge erfordern würde, und es würde die Ausbreitung der Strahlung einschränken, so die staatliche Behörde von Texas.

Die von einer schmutzigen Bombe erzeugte Strahlung würde nach Angaben des texanischen Gesundheitsdienstes eine ähnliche Exposition wie bei zahnärztlichen Röntgenaufnahmen verursachen.

„Es ist, als würde man einen Stein zerbrechen. Wenn jemand einen großen Stein auf Sie werfen würde, würde das wahrscheinlich weh tun und Ihnen körperlichen Schaden zufügen“, erklärt die Abteilung. „Wenn sie denselben Stein nehmen und ihn in Sandkörner zerbrechen und dann den Sand auf dich werfen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dir wirklich Schaden zufügt, erheblich geringer.“

Die Schwere der Strahlenkrankheit wird laut DHS durch die Exposition im Laufe der Zeit beeinflusst. Vorbeugende Maßnahmen können so einfach sein wie Weggehen.

„Selbst eine kurze Entfernung vom Ort (der Explosion) zu Fuß zu gehen, könnte einen erheblichen Schutz bieten, da die Dosisleistung mit der Entfernung von der Quelle dramatisch abnimmt“, sagt DHS.

Die Menschen sollten auch Nase und Mund bedecken, um die Aufnahme von Strahlung zu vermeiden, ins Haus gehen, um Staubwolken zu entkommen, ihre Kleidung in einer Plastiktüte entsorgen und dann ihre Haut sanft waschen, um Verunreinigungen zu entfernen, sagt das DHS.