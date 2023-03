Die Deutsche Fußball Liga legt de Bundeskartellamt einen Vorschlag für eine angepasste 50+1-regel vast. Als je weet dat de Klubs mit Ausnahmegenehmigung zijn onder de best mogelijke bescherming van de bestandsbescherming, afhankelijk van de verschillende regels die deze regels hanteren.

Keinerlei nieuwe Ausnahmen, dazu “schmerzhafte” Auflagen für die bestehenden Sonderfälle: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) zal worden geëmigreerd Zankapfel 50+1 künftig mehr Rechtssicherheit. Damit die Conceiving van de Bundeskartellamts eindgültig der Vergangenheit angehören, verabschiedte das Präsidium nun een stimulering van een nieuwe Vorschlag mit angepassten Leitplanken. Een Sonderstatus soll demnach in Zukunft nicht mehr gewährt zijn, ook de bisherigen Ausnahmen Bayer Leverkusen en VfL Wolfsburg moeten met gewissen Bedingungen klarkommen.

“Im Hinblick auf die mehrheitlichen Strömungen im deutschen Profifußball war es wichtig, nach Monaten intense Diskussionen one für all Seiten tragfähige Lösung herbeizuführen”, zei Leverkusens Klubchef Fernando Carro: “Alleine deshalb haben wir dem gefundenen Kompromiss, der für uns teilweise schmerzhaft ist. ” Bereits seit Jahren kochen im duits Fußball Discussionen um 50+1 hoch. “Vielleicht schon viel zo lang”, zei DFL Interim Chief Oliver Leki zuletzt eingeräumt.

Wichtiger Schritt für Ende des Verfahrens

Het Bundeskartellamt hatte die Regel im Mai 2021 als onproblematisch eingestuft, dat Ausnahmen alldings als durchhaus problematisch beschouwt. De nieuwe Vorschlag soll sämtliche Conceiving bezüglich der Rechtmäßigkeit aus dem Weg räumen – die Chancen stehen offenbar gut. Die neuen Richtlinien könnten einen “wichtigen Schritt zur Beendigung des Verfahrens darstellen”, zei Andreas Mundt als voorzitter van de Bundeskartellamtes.

Gemäß vorläufiger Einschätzung konnten die neuen Regularien geeignet sein, “unsere kartellrechtlichen Conceive auszuräumen”. Nach dem grünen Licht van de Amtes moet de DFL-Mitgliederversammlung dem Antrag noch met Zwei-Drittel-Mehrheit zutimmen. Gemäß der 50+1-Regel moet de Mutterverein onder de Stimmenmehrheit stoppen, um den Einfluss von Investors zu limit.

Voor Leverkusen, Wolfsburg en Hoffenheim galt sie auf diese Weise über Jahre nicht, weil die jeweiligen Mehrheitseigner (Bayer, Volkswagen, Dietmar Hopp) sich seit mindestens 20 Jahren um den jeweiligen Klub verdient machen. In der vergangen Woche kundigte Hopp alldings an, sterven TSG in de Kreis der gereguleerde 50+1-Klubs zurückführen en auf seinen Sonderstatus met Stimmenrechtsmehrheit verzichten van wollen.

Vorteilsausgleich is gevreesd

Die Bedingungen für Leverkusen en Wolfsburg sollen bezwecken, dass die Förderausnahmen konsistenter mit der 50+1-Grundregel ausgestaltet. Anders is het een gewissen Voraussetzungen en Vorteilsausgleich des beherrschenden Mehrheitseigners ahnlich der Regularien des new europäischen Financial Fair Play angedacht. Außerdem muss ein Vertreter des Muttervereins in das mit Kontroll- en Zustimmungsbefugnissen ausgestattete Aufsichtsgremium der Kapitalgesellschaft entsandt zijn.

Bei der Entscheidung über identitätsstiftende Merkmale who beispielsweise Vereinslogo of Zahl der Stehplätze solle dieser zudem ein Vetorecht erhalten. Eine Lizenz für die 1. of 2. Bundesliga solle diesen Klubs künftig ausschließlich bei Erfüllung dieser Auflagen erteilt zijn. Die gelte auch noch voor die TSG Hoffenheim, solange die Rückübertragung von Hopps Mehrheitsanteilen noch “nicht wirksam vollzogen” sei.

Als het Bundeskartellamt de angstaanjagende nieuwe regelmatige tatsächlich ohne Beanstandung durchwinken, dürften auch die immer mal wieder aufgecommenen Gedankenspiele is een komplette Abschaffung van 50+1 eerste keer van Tisch sein. Der deutsche Profifußball hätte einen Brennpunkt weniger.