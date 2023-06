Die Geschichte der Literatur ist nicht zuletzt die Geschichte der Liebesgeschichten. Und bei allem Respekt vor Elizabeth Bennet und Mr. Darcy: Die größten Liebesgeschichten enden fast immer unglücklich. Ihr Vergnügen ist untrennbar mit ihrem Schmerz verbunden.

Schmerz und Vergnügen bestimmen den Tango in dem fesselnden neuen Roman Kairos, die Geschichte einer Liebesbeziehung, die in Ostdeutschland kurz vor und nach dem Fall der Berliner Mauer spielt. Es ist das neueste Buch der in Ostberlin geborenen Jenny Erpenbeck, der 57-jährigen Schriftstellerin und Opernregisseurin, von der ich fest davon ausgehe, dass sie irgendwann in den nächsten fünf Jahren den Nobelpreis gewinnen wird. Als erwachsener Autor für erwachsene Leser hat Erpenbeck eine unübertroffene Gabe, zu zeigen, wie unsere Ideen, Leidenschaften und Entscheidungen im Laufe der Zeit und den unaufhörlichen Veränderungen der Geschichte geformt – und umgestaltet – werden.

Kairos beginnt im Jahr 1986, als Katharina, eine 19-jährige Theaterdesignstudentin, eine Ostberliner Version eines Treffens mit Hans hat, einem bewunderten Schriftsteller und Radiokommentator, der beide verheiratet und mehr als dreißig Jahre älter ist als sie. Während sich Katharina von seiner Intelligenz und seiner nikotingetränkten Weltlichkeit zu diesem gutaussehenden Schriftsteller hingezogen fühlt, fühlt sich Hans, kein Neuling in Sachen Untreue, von ihrer Jugend und intellektuellen Offenheit angezogen.

Sie tauchen in eine Affäre ein, die das Buch mit unsentimentaler Präzision beschreibt, und fangen die emotionalen Erschütterungen ein, die jedem bekannt sind, der in eine gescheiterte Beziehung geraten ist. Katharina und Hans tummeln sich zunächst im Reich der Magie. Sie gehen häufig in Cafés, tauschen Insider-Witze aus und hören als Vorspiel Musik – viel Bach und Schubert. Sie könnten sich kaum näher kommen, doch während sie nach dem Liebesakt zusammenliegen, beschreibt Erpenbeck kühl ihre Unterschiede. „So wird es nie wieder sein, denkt Hans. Es wird immer so sein, denkt Katharina.“

Sie hat natürlich Unrecht. Ihre anfängliche Freude zerfällt in Streit, Trennung und Versöhnung. Der zur Eifersucht neigende Hans hat nicht nur eine Familie, sondern auch eine grausame Ader. Er beginnt, Katharina dafür zu bestrafen, dass sie jung ist und ihn dazu bringt, sie zu lieben. In der Zwischenzeit wächst ihr eigenes Bewusstsein weiter und obwohl sie Hans immer noch liebt oder glaubt, dass sie es liebt, beginnt sie, ihn und die Zukunft mit anderen Augen zu sehen. Die Kluft zwischen ihnen wird immer größer, je mehr der ostdeutsche Staat zu zerfallen beginnt, was zu einer weiteren Verschiebung ihrer Machtdynamik führt.

Nun ist Erpenbeck nicht für persönliche Romane bekannt. Ihr vorheriger Roman, Gehen, ging, gegangen – eines der besten Bücher, die ich im letzten Jahrzehnt gelesen habe – handelt von einem pensionierten Altphilologieprofessor in Berlin, der versucht, afrikanischen Einwanderern zu helfen. Aber Kairos fühlt sich anders an. Katharinas Herkunft ähnelt auffallend der von Erpenbeck – sie wurden im selben Jahr geboren –, ebenso wie ihr Interesse am Theater.

Erpenbeck versteht, dass es in großen Liebesgeschichten um mehr als nur Liebe gehen muss. Was macht Anna Karenina Monumental ist die Art und Weise, wie Tolstoi Annas unglückliche Affäre nutzt, um die russische Kultur zu anatomisieren. Was macht Swanns Weg Umwerfend ist, wie Proust Swanns Leidenschaft für Odette nutzt, um die genauen Mechanismen des Verlangens offenzulegen.

Es ist dieses umfassendere Lebensgefühl, das Erpenbeck bietet Kairos, das in Michael Hofmanns kristalliner Übersetzung von ihren Erinnerungen an das kommunistische Berlin pulsiert. Auch wenn sie die Romanze zwischen Katharina und Hans in all ihren schmerzhaften Details aufzeichnet, wird ihre Liebesbeziehung zu einer Art Metapher für Ostdeutschland, die mit der Hoffnung auf eine strahlende Zukunft begann und in Kleinlichkeit, Anschuldigungen, Bestrafung und Scheitern endete.

Unterwegs liefert Erpenbeck das umfassendste Porträt, das ich je gelesen habe, und zeigt, was mit den Ostdeutschen geschah, als ihr düsterer, repressiver kommunistischer Staat über Nacht durch ein großspuriges, kaufwütiges Westdeutschland ersetzt wurde, das sich sofort daran machte, die Realität, die sie kannten, auszulöschen – indem es ihr Geld abwertete , ihre Medien demontieren, ihre Werte leugnen. Ossies (wie sie genannt werden) wurden in eine fremde Gesellschaft gestürzt, in der, wie Erpenbeck es einmal ausdrückte, jeder die Software verloren hatte, mit Dingen umzugehen.

Schon früh wird uns gesagt, dass Kairos der griechische Gott der glücklichen Momente war. Er lässt sich nur einfangen, indem man sich die Haarsträhne an der Stirn packt – wenn er an dir vorbeigeht, ist es zu spät. Das Buch ist voll von Menschen, die sich beeilen, das zu ergreifen, was ihrer Meinung nach die Stirnlocke des Glücks ist, von Katharina, die sich in Hans verliebt, bis hin zu Ostdeutschen, die den Westen umarmen. Aber wie der Roman zeigt, besteht das Problem bei der Suche nach Glücksmomenten darin, dass man nie sicher sein kann, ob diese Momente wirklich Glücksmomente sind, und selbst wenn ja, ob das Glück anhalten wird.