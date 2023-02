Schmadtke-Nachfolger Schäfer: „Wollen international spielen“

Auch nach dem Abgang von Jörg Schmadtke hält der Bundesligist VfL Wolfsburg an der Philosophie des langjährigen Sportchefs fest.

„Wir wollen international spielen. Wir wollen junge, hungrige und schlagkräftige Spieler verpflichten. Genau diesen Weg werden wir weiter gehen“, sagte Marcel Schäfer, der vom Sportdirektor zum Geschäftsführer aufgestiegen ist, bei der offiziellen Vorstellung des neuer Sportdirektor.

Schmadtke beendete diese Woche seine Karriere, nachdem sein Vertrag beim VfL ausgelaufen war. In den vergangenen viereinhalb Jahren hat er eng mit seinem Nachfolger in Wolfsburg zusammengearbeitet. Neuer Sportvorstand und damit neuer Gesellschafter von Schäfer ist Sebastian Schindzielorz, der von 2018 bis 2022 als Sportvorstand des VfL Bochum große Erfolge feierte und nun formell einen Schritt zurück in der Hierarchie geht.

„Sie müssen die Entscheidung treffen: Machen Sie weiter als Geschäftsführer oder sind Sie auch offen für die zweite Reihe in Anführungszeichen“, sagte der 44-Jährige. „Ich habe es mir sehr genau überlegt und mit meiner Familie besprochen. Und dann habe ich für mich entschieden: Die Rolle des Sportdirektors ist für mich denkbar, wenn ich einen Bezug zum Standort und zur Geschäftsführung habe. Das ist hier gegeben.“

Schindzielorz war bereits von 2008 bis 2013 in Wolfsburg, wurde 2009 Deutscher Meister mit dem VfL und spielte in dieser Zeit auch mit Schäfer. „Meine beiden Kinder sind hier geboren. Ich habe nie den Kontakt zu Wolfsburg verloren“, sagte er.

Schmadtke soll am Sonntag vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern München (17.30 Uhr/DAZN) aus der Volkswagen Arena verabschiedet werden. Sein Karriereende sei in Wolfsburg „das Ende einer Ära“ gewesen, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Frank Witter.