Schlusslicht der EU-Sanktionen: Malta zögert, gegen Oligarchen vorzugehen

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges wurden in der EU mehr als 1.200 Personen und 118 Unternehmen sanktioniert. Die Mitgliedsstaaten gehen mit unterschiedlichem Eifer vor.

EU-Mitgliedstaaten haben im Rahmen von Sanktionen Vermögen russischer Oligarchen und Unternehmen im Wert von 18,9 Milliarden Euro eingefroren. Laut EU-Statistik führt Belgien mit gesperrten Vermögenswerten im Wert von 3,5 Milliarden Euro, gefolgt von Luxemburg mit 2,5 Milliarden Euro, Italien mit 2,3 Milliarden und Deutschland mit 2,2 Milliarden.

Irland, Österreich, Frankreich und Spanien haben laut bis zum 25. November gemeldeten Daten russische Vermögenswerte im Wert von jeweils mehr als 1 Mrd . „Goldene Pässe“ sind Staatsbürgerschaften und Aufenthaltstitel, die ein EU-Staat vermögenden Nicht-EU-Ausländern gegen Investitionszusagen vergibt. Kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine setzte Malta die Zuschüsse an russische Bürger aus.

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar hat die Europäische Union wiederholt beispiellose Sanktionen gegen Russland verhängt. Insgesamt 1.241 Personen und 118 Organisationen unterliegen wegen ihrer Rolle im Krieg in der Ukraine EU-Sanktionen. Zu diesen Sanktionen gehören auch das Einfrieren von Vermögenswerten und Reiseverbote in die EU.

EU fordert mehr Disziplin

Die EU-Kommission hat die Mitgliedstaaten am Donnerstag in einem Schreiben daran erinnert, dass das Einfrieren von Vermögenswerten sanktionierter Personen und Organisationen und die Bereitstellung von Daten darüber verpflichtend sind. „Die bereitgestellten Informationen und die Häufigkeit der Aktualisierungen variieren jedoch von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat“, heißt es in dem Schreiben. „Das untergräbt unsere gemeinsamen Bemühungen.“

Auf ihrem Gipfel am 20. und 21. Oktober forderten die Staats- und Regierungschefs der EU die Kommission auf, zu prüfen, wie eingefrorene russische Vermögenswerte verwendet werden könnten, um der Ukraine beim Wiederaufbau zu helfen. Am 30. November hat die Kommission entsprechende Vorschläge vorgelegt.