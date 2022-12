Schlitten raus, Schnee kommt! Wo man in NRW gut rodeln kann

tz Welt

Rodeln in NRW: Rodelbahnen gibt es nicht nur in der Eifel und im Sauerland. Rodeln können Sie auch in Oberhausen und Düsseldorf. 24RHEIN gibt einen Überblick.

Köln – In NRW war schon Schnee da – und wegen des Wetterphänomens „Arctic Outbreak“ kommt wohl noch mehr. Im Bergischen Land, in der Eifel und im Sauerland kam es am Wochenende zu rutschigen Straßen und ersten Schneefällen. Während für die einen der Schnee Chaos bedeutet, bedeutet für die anderen der erste Schnee auch: Schlitten auspacken und raus an die frische Luft. In Nordrhein-Westfalen gibt es zahlreiche Rodelbahnen. Neben dem Bergischen Land und der Eifel gibt es auch Pisten im Ruhrgebiet und im Rheinland.

Wetterphänomen „Arctic Outbreak“ Eine eiskalte Polarluft zieht nach Deutschland. Starker Schneefall und eisige Temperaturen werden voraussichtlich mehrere Tage anhalten. Meteorologen des DWD sprechen sogar von einem sogenannten „Arctic Outbreak“, einem Vordringen arktischer Kaltluft.

Rodeln NRW: Diese Rodelbahnen gibt es

Kreis Euskirchen: Skigebiet „Weißer Stein“ bei Hellenthal-Udenbreth (Eifel)

Skigebiet „Weißer Stein“ bei Hellenthal-Udenbreth (Eifel) Wermelskirchen: In Dhünn-Neuenhaus

In Dhünn-Neuenhaus Remscheid: Skigebiet Hohenhagen

Skigebiet Hohenhagen Bezirk Oberberg: Skigebiet Morsbach-Springe

Skigebiet Morsbach-Springe Düsseldorf: Rodelbahn im Grafenberger Wald

Rodelbahn im Grafenberger Wald Bielefeld: Rodelbahn im Bügerpark und Rodelbahn im Tierpark Olderdissen

Rodelbahn im Bügerpark und Rodelbahn im Tierpark Olderdissen Oberhausen: Ottoberg im Kaisergarten

Ottoberg im Kaisergarten Dortmund: Rodelbahn neben der Minigolfanlage im Park Hohensyburg

Rodelbahn neben der Minigolfanlage im Park Hohensyburg Sauerland: Skigebiet Olpe-Fahlenscheid (Ortsteil Olpe), Skipiste Am Poppenberg und Bürgerwald in Petersborn (Brilon)

Skigebiet Olpe-Fahlenscheid (Ortsteil Olpe), Skipiste Am Poppenberg und Bürgerwald in Petersborn (Brilon) Winterberg: Mehrere Rodelbahnen, Wintersportgebiet im Rothaargebirge

Rodeln in der Eifel: Rodeln im Skigebiet „Weißer Stein“.

Die Eifel hat in Sachen Skifahren und Rodeln viel zu bieten. Besonders das Skigebiet „Weißer Stein“ ist hier bekannt und eignet sich zum Skifahren und Rodeln. Die Rodelbahn ist rund 350 Meter lang und verfügt über einen Rodellift. Das Rodelgelände ist aber auch zu Fuß erreichbar.

Skigebiet „Weißer Stein“ bei Hellenthal-Udenbreth

Wo? Am Weißen Stein, 53940 Hellenthal

Rodeln in Wermelskirchen: Skigebiet und Rodelbahn

Die Hügellandschaft von Wermelskirchen ist über die A1 an der Ausfahrt Wermelskirchen zu erreichen. Dann sollten Sie den Weg Richtung Dhünn einschlagen – dort erwartet Sie in den kälteren Monaten ein wahres Winterwunderland. Besonders Familien mit Kindern haben ihren Spaß in Dhünn. Wer es schneller mag, kann sich im Gebiet Dhünn-Neuenhaus versuchen, beim Reit- und Fahrverein Dhünn sind die Pisten steil.

Rodeln in Remscheid: Skigebiet Hohenhagen

Das Skigebiet Hohenhagen ist seit 2015 geschlossen, jedoch nicht für Pferdeschlittenfahrten. Bei entsprechender Schneelage können Besucher hier jede Menge Spaß beim Rodeln haben. Der Brodtberg ist mit 379 Metern einer der höchsten Berge in Remscheid und im Regierungsbezirk Düsseldorf.

Skigebiet Hohenhagen

Wo? Brodberg, 42855 Remscheid

Rodeln in Morsbach: Skigebiet Morsbach-Springe

Das Skigebiet Morsbach-Springe ist für die ganze Familie geeignet und verfügt über zwei Schlepplifte und eine 600 Meter lange Piste. Die Schlepplifte werden nur bei konstant guten Schneeverhältnissen um die 25 Zentimeter in Betrieb genommen. Es gibt auch eine Flutlichtanlage für den Einsatz im Dunkeln.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 16:00 bis 19:00 Uhr, Samstag bis Sonntag 11:00 bis 19:00 Uhr

Montag bis Freitag 16:00 bis 19:00 Uhr, Samstag bis Sonntag 11:00 bis 19:00 Uhr Passend für: Kinder, Familien, Erwachsene

Kinder, Familien, Erwachsene Eintrag: Frei

Rodeln in Düsseldorf: Rodelbahn im Grafenberger Wald

Wer nicht weit ins Umland fahren möchte, kann zum Beispiel die Rodelbahn im Grafenberger Wald in Düsseldorf besuchen. Allerdings ist diese Strecke eher was für geübte Fahrer, da die Strecke etwas kurvenreicher und schmaler ist – hier muss man gut bremsen und lenken können. Laut Portal Berge die Rodelbahn ist etwa einen halben Kilometer lang und maximal 103 Meter hoch.

Rodelbahn im Grafenberger Wald

Wo? Rodelbahn, 40629 Düsseldorf

Rodeln in Bielefeld: Rodeln im Bürgerpark und im Tierpark Olderdissen

Sogar mehrere Rodelhänge gibt es in Bielefeld. Wer rodeln möchte, hat die Wahl zwischen der Rodelbahn am Bürgerpark und der großen Wiese im Tierpark Olderdissen. Der Tierpark Olderdissen ist ein echter Geheimtipp – die Rodelbahn befindet sich hinter dem Gehege für die Hochlandrinder.

Zoo: Dornberger Straße 149A, 33619 Bielefeld

Dornberger Straße 149A, 33619 Bielefeld Bürgerpark: Lampingstraße 3, 33615 Bielefeld

Rodeln in Oberhausen: Ottoberg im Kaisergarten

Auch der Ottoberg im Kaisergarten in Oberhausen ist bei Schnee eine gute Rodelbahn. Wer danach noch einen Abstecher ins Tiergehege Kaisergarten machen möchte, muss nichts bezahlen – der Eintritt in den Zoo ist frei.

Ottoberg im Kaisergarten in Oberhausen

Wo? Am Kaisergarten, 46049 Oberhausen

Rodeln in Dortmund: Rodeln neben der Minigolfanlage im Park Hohensyburg

Neben der Minigolfanlage im Park Hohensyburg in Dortmund ist die perfekte Wiese für Rodelspaß im Winter. Sie gilt als eine der längsten Strecken der Stadt und hat ein moderates Gefälle.

Rodelbahn neben der Minigolfanlage im Park Hohensyburg

Wo? Hohensyburgstraße 202, 44265 Dortmund

Rodeln im Sauerland: Skigebiet Olpe-Fahlenscheid, Am Poppenberg und Bürgerwald in Petersborn

Das Sauerland hat auch eine Reihe von Ski- und Rodelbahnen zu bieten. Eines der bekanntesten Skigebiete ist Olpe-Fahlenscheid – dort können Besucher auch rodeln. Das Skigebiet ist sowohl über die A45 als auch über die A4 Ausfahrt Olpe erreichbar. Eine Besonderheit: Besucher müssen ihren Schlitten nicht selbst auf den Berg ziehen, sondern können ihn vom sogenannten Zauberteppich hinaufbringen lassen. Auch in Brilon gibt es direkt neben der Skipiste zwei Rodelbahnen: auf dem Poppenberg und im Bürgerwald in Petersborn.

Skigebiet Olpe-Fahlenscheid

Wo? K18, 57462 Olpe-Fahlenscheid

K18, 57462 Olpe-Fahlenscheid Skipiste am Poppenberg

Wo? Am Poppenberg, 59929 Brilon

Am Poppenberg, 59929 Brilon Skipiste im Bürgerwald in Petersborn

Wo? 59929 Brilon

Rodeln in Winterberg

Winterberg hat einige Skigebiete und Rodelbahnen zu bieten (Symbolbild). © alfotokunst/imago

Neben der wunderschönen Winterlandschaft ist Winterberg auch ideal zum Rodeln mit Kindern, da die Hänge nicht zu steil sind. Es zählt auch zu den Wintersportorten in Nordrhein-Westfalen. Hier gibt es mehrere Rodelbahnen:

Die Rodellifte am Skiliftkarussell Winterberg: Am Waltenberg 69, 59955 Winterberg

Der Sahnehang in der Astenstraße: Am Sahnehang 1, 59955 Winterberg

Die Naturrodelbahn in Neuastenberg: Neuastenberger Straße 50, 59955 Winterberg

Die Snowtubing-Bahn der Snow World Züschen: Zum Homberg 101, 59955 Winterberg-Züschen

Rodelbahn Ruhrquelle (familienfreundlich): Haarfelder Straße 101, 59955 Winterberg

Der Rodelhang im Skigebiet Glück auf Langewiese: Zum Skilift 4, 59955 Winterberg

Der Rodelberg im Kurpark: Am Kurpark, 59955 Winterberg

Rodeln im Skigebiet Eschenberglifte (familienfreundlich): Am Eschenberg 1, 59955 Winterberg

