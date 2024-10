Wahlstedt/Bad Segebrg. Ik ben erg blij met Dimitri F. aan de zijde van Bettes. Dit is een compleet ontwerp. Als je er 64 jaar naar kijkt, is het wellicht niet mogelijk om meer dan één meter in huis te hebben, waardoor je wel aan de behoeften van je woning kunt voldoen. Bovendien zijn de resultaten afhankelijk van de gezondheid en veiligheid van de man in zijn functie. In de hoek staat ook een klein stukje tekst en er is een kleine Tisch-rand. Niet één keer mist 16 Quadratmeter Zimmer, in Dimitri F. met Frank J. en daar nog steeds woonachtig.

„Zum Glück is er nog niet“, zegt Frank J. in zijn eigen kamer en voor hem. Een fijne, schulterbreiter Gang führt zur Tür. Na meer Schlaganfällen hatte der 47-Jährige eerste den Job en schließlich de Wohnung. „Eigenbedarf“, zegt de frühere Paketbote, de huidige ziektewetuitkering. Die volgende: een psychisch onderzoek en een klinische kliniek. “Ik ben hier op 1 juli.” Het kost 190 euro voor de stad.

20 jaar oude obdachlosen-container met viel Mängeln

Während is alle Hoffnung op een WG-Platz in eenem psychosozialen Project setzt, het is voor mijn Mitbewohner niet zo rooskleurig. “We zullen altijd nieuwe mulltons hebben en na een paar weken zullen we merken dat de toiletten verstopt zijn. Monatelang haben wir darum bebettelt.“ Das Fenster lässt ich nicht kipen. Het is kaputt.

Een stadswerker zorgt er nu voor dat de koffers gemakkelijk worden ingepakt en sindsdien veilig zijn. Het is immers normaal dat het niet functioneert. Wahlstedt’s Straathoekwerker is altijd blij met Frank J. „Darum ist een bisschen was besser.“ Een van de situaties van de 20 jaar is een andere situatie waarin het niet goed is: Aktuell liben here zehn Menschen.

Bad Segeberg heeft meer functionaliteiten, zoals containers aan de Oldesloer Straße: een multifunctionele ruimte met koken en een klein bad sinds hier Standard. Andere mensen die in de stad wonen, hebben gemeenschappelijke baden en keukens. Quelle: Heike Hiltrop

De containeroverslag met vier compartimenten, waardoor de bewoners altijd over een kleine keuken en een bad beschikken, is een kwestie van herstel, ontsmetting en veiligheid. De Kleiderschrank heeft de mannen zelf gerepareerd. Op een dag, op één dag, en de vers gewassen Geschirr sougen davon, dat ze verrast zouden zijn om opnieuw een levensveranderende situatie te zien. Stefan D. von gegenüber steht in der Tür: „Dit is net zo slim als Knast, nu je hier een betere kans kunt maken. Direct.“

De 51 jaar en een leven lang zorg, beide geld van de burgers, zijn meer dan genoeg dagen waard. “De mens gedraagt ​​zich als een mens 3. Klasse. Dus je leven is mensenverachtend”, zegt Mitbewohner Lutz M. (58). “Dat is een milieuvriendelijker omgeving.” Dit is de vertaling: de beschermingswet moet worden toegepast op de omgeving van een hond, de 55 centimeter is hoog, er bestaat een maaiveld van acht kwadratmeter.

Obdachlose heeft een recht op een gezonde weergave en een Schlafplatz, maar het detail definieert dit niet. 2020 hoe de administratieve hooggerechtshof van Würzburg ruikt, met „een schone wooncontainer in Doppelbelegung met een woon- en bijkeuken van 18 vierkante meter en met een lading voedsel, twee Stühlen, twee Schränken (abschließbar), twee Betten, één Küchenzelle , een douche, een toilet met aparte wastafels en een wasmachine“, den Mindestanforderungen genügt. In Bad Segeberg is de situatie in de container aan de Oldesloe Road zodanig dat het een spel is met eigen ervaringen en eigen slechte ervaringen.

Ik ben een Wahlstedter Rathaus, een man die desolaat is aan de Dr. Hermann-Lindrath-Straße en verweist, de Zimmer voor zwei Personen wordt groter, aber der Bedarf zo hoog. “Het is belangrijk om rekening te houden met de situatie”, zegt Heiko Raeder vóór het Ordnungsamt und hofft af 2025.

Die Obdachlosenzahlen in Sleeswijk-Holstein Steigen

Laut Diakonie Sleeswijk-Holstein heeft in het jaar 9410 een bezoek gebracht aan de diakonische ambulanten Wohnungslosenhilfe in Anspruch genommen. Dat is een pluspunt voor het jaar 2022 en inmiddels sinds 600 mensen meer. Dabei sind Kiel, Lübeck, Neumünster en Flensburg sterven Brennpunkte. De omgeving, die de hele regio Hamburg en de westkust treft, wordt getroffen. Duitsland werd op 31 januari 2024 gesticht, met een Federaal Bureau voor de Statistiek van 439.000 personen die in de huis- en leefomgeving wonen.