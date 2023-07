Die Gewerkschaft, die Film- und Fernsehschauspieler vertritt, wird offiziell in den Streik treten, nachdem keine Einigung mit Studios und Streaming-Diensten erzielt wurde, gab ihre Führung am Donnerstag bekannt.

Die Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists gab am frühen Donnerstag bekannt, dass ihre Entscheidung darüber, ob sie sich den bereits streikenden Drehbuchautoren anschließt, heute von der Führung getroffen werde.

Es ist das erste Mal seit 1960, dass Schauspieler und Autoren bei Film- und Fernsehproduktionen Streikposten aufstellen.

Die Schauspielerzunft veröffentlichte am frühen Donnerstag eine Erklärung, in der sie bekannt gab, dass die Frist für den Abschluss der Verhandlungen ohne Vertrag abgelaufen sei. Die Erklärung erfolgte wenige Stunden nach der Bekanntgabe der diesjährigen Emmy-Nominierungen, mit denen die beste Arbeit im Fernsehen gewürdigt wird.

„Bei manchen Themen haben sich die Unternehmen geweigert, sich sinnvoll zu engagieren, bei anderen haben sie uns komplett blockiert. Solange sie nicht in gutem Glauben verhandeln, können wir keine Einigung erzielen“, sagte Fran Drescher, Präsidentin der Schauspielergilde.

Die Gruppe, die die Studios vertritt, die Alliance of Motion Picture and Television Producers, sagte zuvor, sie sei enttäuscht über das Scheitern einer Einigung.

„Das ist die Entscheidung der Union, nicht unsere. Damit hat sie unser Angebot von historischen Gehalts- und Resterhöhungen, wesentlich höheren Obergrenzen für Renten- und Krankenversicherungsbeiträge, Vorsprechschutz, verkürzten Optionsfristen für Serien, einem bahnbrechenden KI-Vorschlag, der die digitalen Abbilder von Schauspielern schützt, und vielem mehr abgelehnt“, so die AMPTP sagte in einer Erklärung.

Die Schauspielerzunft hatte zuvor mit einer Mehrheit von fast 98 Prozent einen Streik genehmigt. Während die Schauspieler streiken, werden sie sich offiziell den Drehbuchautoren an den Streikposten vor Studios und Drehorten anschließen, um bessere Konditionen von Studios und Streaming-Giganten wie Netflix und Amazon zu erhalten.

Mitglieder der Writers Guild of America streiken seit Anfang Mai, was die Produktion von Film- und Fernsehserien an beiden Küsten und in anderen Produktionszentren verlangsamt. Themen in den Verhandlungen sind unter anderem der unregulierte Einsatz künstlicher Intelligenz und die Auswirkungen des in den letzten Jahren entstandenen Streaming-Ökosystems auf die Restvergütung. Aus Solidarität schließen sich Schauspieler wochenlang den Schriftstellern an Streikposten an.

In einem Brief an die SAG-AFTRA-Mitglieder über Nacht forderte Drescher die Schauspieler auf, sich darauf vorzubereiten, nach der Vorstandsabstimmung am Donnerstag Streikposten anzugreifen.

„Wie Sie wissen, ist Ihre Vergütung im letzten Jahrzehnt durch den Aufstieg des Streaming-Ökosystems stark gesunken“, schrieb Drescher. „Darüber hinaus stellt künstliche Intelligenz eine existenzielle Bedrohung für kreative Berufe dar, und alle Schauspieler und Darsteller verdienen eine Vertragssprache, die sie davor schützt, dass ihre Identität und ihr Talent ohne Zustimmung und Bezahlung ausgebeutet werden.“

Ein Schauspielerstreik würde Künstler daran hindern, am Bühnenbild zu arbeiten oder ihre Projekte zu promoten. Ob die Besetzung von Christopher Nolans Film Oppenheimer der am Donnerstag an der Londoner Premiere teilnimmt, hängt von einem möglichen Streik ab.

Bei einer Fotoveranstaltung am Mittwoch sagte Schauspieler Matt Damon, dass zwar alle gehofft hätten, dass ein Streik abgewendet werden könne, viele Schauspieler aber einen fairen Vertrag brauchen, um zu überleben.

„Wir sollten die Menschen schützen, die irgendwie am Rande stehen“, sagte Damon gegenüber The Associated Press. „Und 26.000 Dollar pro Jahr müssen Sie verdienen, um eine Krankenversicherung abzuschließen. Und es gibt viele Menschen, deren Restzahlungen sie über diese Schwelle bringen. Und wenn diese Restzahlungen versiegen, versiegt auch ihre Gesundheitsversorgung. Und das ist absolut inakzeptabel. Das können wir nicht haben. Also müssen wir etwas finden, das fair ist.“

Der drohende Streik hat einen Schatten auf die bevorstehenden 75. Emmys geworfen. Die Nominierungen wurden am Mittwoch bekannt gegeben und der Streik beschäftigte viele Nominierte.

„Die Leute stehen auf und sagen: ‚Das funktioniert nicht wirklich, und die Leute müssen fair bezahlt werden‘“, sagte Oscar-Preisträgerin Jessica Chastain, die am Mittwoch für ihre Rolle als Tammy Wynette in „Der Film“ für ihren ersten Emmy Award nominiert wurde George & Tammysagte der AP.

„Es ist ganz klar, dass es bestimmte Streamer gibt, die unsere Arbeitsweise und die Art und Weise, wie wir gearbeitet haben, wirklich verändert haben, und die Verträge sind wirklich nicht mit den Innovationen Schritt gehalten, die stattgefunden haben.“

„Die Auswirkungen dieses Streiks auf die Branche und Ereignisse wie unsere können nicht geleugnet werden. Wir fordern unsere Partner und Kollegen auf, den offenen Dialog wieder aufzunehmen. Wir werden die Planungen für das diesjährige Festival fortsetzen und hoffen auf eine schnelle Lösung in den kommenden Wochen“, sagte Alejandra Sosa, Kommunikationsdirektorin des Toronto International Film Festival.