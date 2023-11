Schließung des Stellantis-Werks in Milwaukee

Schließung des Stellantis-Werks in Milwaukee: 100 Mitarbeiter betroffen, Chancen offen am Standort Illinois Stellantis schließt im Rahmen des Konsolidierungsplans Werke in Wisconsin, Illinois und Michigan. Aktualisiert: 3. November 2023, 23:19 Uhr CDT

Laut BizTimes wird das Milwaukee Stellantis-Werk im Rahmen der neuen United Auto Workers-Vereinbarung geschlossen. Einhundert UAW-Mitarbeiter im Werk Milwaukee beteiligten sich am landesweiten Streik gegen Stellantis, Ford und GM. Diese Mitarbeiter sind berechtigt, in ein neues Stellantis-Zentrum zu wechseln, das in Belvidere, Illinois, eröffnet wird. Video oben: Stellantis und UAW vorläufiger DealDer Belvidere „Mopar Mega Hub“ wird Einrichtungen in Milwaukee, Chicago und Marysville in Michigan ersetzen. „Mopar“ ist die Teile-, Service- und Kundendienstabteilung von Stellantis. Vor weniger als einem Jahr gab Stellantis bekannt, dass das Unternehmen sein Werk in Belvidere aufgeben werde. „Das Unternehmen kam zu uns und sagte, sie könnten Mopar vergrößern oder einige unserer Mopar-Hubs konsolidieren und Arbeitsplätze gewinnen oder nicht konsolidieren und Mopar-Arbeitsplätze verlieren“, sagte Rich Boyer, Vizepräsident der UAW. „Es war keine leichte Wahl oder Entscheidung, aber wir haben uns für den Konsolidierungsplan entschieden, der mit einer Garantie für zukünftige Arbeitsplatzsicherheit und dem Recht, höhere Umzugsprämien auszuhandeln, einherging.“ Das neue Zentrum in Belvidere wird auch die Produktion von Elektrofahrzeugen umfassen. Laut BizTimes investiert das Unternehmen in Batteriefabriken für Elektrofahrzeuge. UAW-Mitglieder haben noch nicht über die Vereinbarung abgestimmt. Es umfasst eine Erhöhung des Grundlohns um 25 % bis April 2028 und eine Erhöhung des Einstiegslohns um 67 %. Nach Angaben des Milwaukee Business Journal sagten Gewerkschaftsführer, der Vertrag beinhalte zusätzliche 5.000 von der UAW vertretene Arbeitsplätze. Das Werk in Milwaukee befindet sich an der Clement Avenue und der Euclid Avenue im Stadtteil Bay View. Es ist einer von 20 Mopar-Galopprittern in Nordamerika.