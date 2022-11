Schlickproblem in der Elbe: Hamburg fordert Hafengipfel NDR.de – News

Stand: 25.11.2022 15:07 Uhr Im Streit um den Schlick in der Elbe rufen Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die Handelskammer nun die Bundesregierung zur Hilfe auf. Vor allem das Personal in der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung soll aufgestockt werden.

Das gemeinsame Schreiben von Bürgermeister Tschentscher und IHK-Präsident Norbert Aust, das auf NDR 90,3 abrufbar ist, umfasst drei Seiten. Sie richtet sich an das Bundeskanzleramt, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Ein Hafengipfel von Bund und Küstenländern soll die Lösung im Streit um den Schlick bringen.

„Funktionalität des betroffenen Ports“

Dem Papier zufolge ist die Funktionsfähigkeit des Hamburger Hafens derzeit akut beeinträchtigt. Als Ursache nennen Tschentscher und Aust zwei Gründe: Zum einen habe der Bund einen Teil der Elbvertiefung wegen des großen Schlickaufkommens in der Elbe zurückgenommen. Das zweite Problem sehen Bürgermeister und Kammer darin, dass Hamburg den eigenen Schlick nicht loswerden kann. Ein Abkommen mit Schleswig-Holstein läuft derzeit aus. Und Niedersachsen droht mit einer Klage, wenn Hamburg Schlick nahe der zur Hansestadt gehörenden Elbinsel Scharhörn ablagert. Laut Tschentscher und Aust würden vor allem Niedersachsen und Schleswig-Holstein wirtschaftlich vom Hamburger Hafen profitieren. Nun soll die Bundesregierung vermitteln.

Die Wettbewerbsfähigkeit der Häfen soll gestärkt werden

Beim nationalen Hafengipfel müsse auch über die Nutzung von Landstrom in den Häfen und den Ausbau der Bahnanbindung diskutiert werden, schreiben Tschentscher und Aust in dem Schreiben, das auch an die Regierungschefs von Niedersachsen, Bremen, Schleswig verschickt wurde -Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Bund und Länder sollen gemeinsam daran arbeiten, die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Häfen zu verbessern.

Kritik auch vom Zentralverband der Seehafenbetriebe

Am Freitag kritisierte auch der Zentralverband der deutschen Seehafenunternehmen die Bundesregierung scharf. Unterhaltung und Unterhaltung der Wasserstraßen seien hoheitliche Aufgaben des Bundes, sagte Geschäftsführer Daniel Hosseus. „Das funktioniert in der Realität in keinster Weise zufriedenstellend“, erklärte er. Nicht die Elbvertiefung war gescheitert, sondern die nachhaltige und zuverlässige Instandhaltung der Wasserstraßeninfrastruktur.

