Schleswig-Holstein: Polizei wirft drei Frauen aus Freibad

Sie haben sich die Abkühlung an heißen Sommertagen gründlich verspielt: Die drei Frauen haben gegen die Hausordnung eines Freibads im Norden verstoßen. Die Polizei musste das ausgesprochene Hausverbot durchsetzen, weil das Trio wenig Verständnis zeigte.

Mit Hilfe der Polizei wurden am Dienstag drei Frauen, die gegen die Hausordnung verstießen, Plätze zugewiesen und ihnen der Zutritt zum Freibad Albersdorf (Kreis Dithmarschen) verwehrt. Die Frauen im Alter von 36, 21 und 26 Jahren hätten im Freibadbereich gefilmt und in Straßenkleidung gebadet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie wartet nun auf ihren Prozess wegen Hausfriedensbruchs.

Der Gruppe, die auch nicht mit der Polizei kooperierte, wurden Plätze zugewiesen und sie erhielt Hausverbot. Anschließend begleiteten die Polizisten sie aus dem Pool. (dpa/mp)