Schlepper-Prozess – Neun Flüchtlinge taglang im Lastwagen eingesperrt

Tagelang sollen neun Migranten auf der Ladung in een Sattelschlepper eingepfercht gesen en von der Türkei über Bulgarien, Rumänien and Ungarn nach Österreich kommen sein. Die Staatsanwaltschaft warf dem 51-jährigen Türken, der den Lastwagen chauffiert hatte, vor, dass er, für seine illegalen Passagere zu wenig Wasser und Nahrung bereitgestellt habe, sie ihre Notdurft auch in Flaschen doen mussten. Denn Aussteigen war kein Thema, die Ladung verplombt.