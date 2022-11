„Schlechte Form der Tore“ – Englands Trainer Gareth Southgate enthüllt, dass die Statistiken von Tammy Abraham den Stürmer im Stich gelassen haben, da Callum Wilson in den WM-Kader aufgenommen wurde

Gareth Southgate hat bekannt gegeben, dass er Roma-Stürmer Tammy Abraham aufgrund seiner „schlechten“ Torform aus seinem WM-Kader gestrichen hat.

Der englische Trainer entschied sich stattdessen dafür, Harry Kane, Marcus Rashford und Callum Wilson in seinen 26-köpfigen Kader für Katar aufzunehmen, was er am Donnerstag bekannt gab.

Getty Abraham hat es aufgrund seiner Form nicht in Englands WM-Kader geschafft

Getty Newcastles Wilson wurde gegenüber Abraham bevorzugt, da er in dieser Saison sechs Tore in der Premier League erzielte

Abraham hat sich entschieden einen Sitzplatz im Flugzeug nach Katar zu sichern, nachdem er letzte Saison in seiner Debütsaison in Italien 27 Tore erzielt hatte.

Aber er hat sich in dieser Kampagne schwer getan, nachdem er in 19 Spielen in allen Wettbewerben nur vier Mal die Rückseite des Netzes getroffen hat.

Im Gegensatz dazu hat Newcastle-Ass Wilson in zehn Spielen sechs Tore in der Premier League erzielt – darunter ein Doppelpack gegen Aston Villa im vergangenen Monat vor Southgate im St. James‘ Park.

Southgate kommentierte seine Argumentation, Abraham in seiner Pressekonferenz zur Kaderankündigung auszulassen.

Er sagte: „Tammy hatte wirklich zur falschen Zeit eine schlechte Torschussform.

„Und es ist nicht so, dass wir drei oder vier Wochen von einer Endrunde und dem Beginn des ersten Spiels entfernt sind. Wir sind jetzt zehn Tage entfernt, also könnte die Form wichtiger sein.

Getty England beginnt seine WM-Kampagne gegen den Iran am 21. November

„Wir beobachten ihre Vereinsform, aber wir wissen nicht wirklich, wo die Spieler sind, bis wir sie von Angesicht zu Angesicht sehen und bis wir sie auf dem Trainingsplatz sehen.

„Wir erhalten regelmäßig medizinische Updates von ihren Clubs, aber es wird medizinische Probleme geben, die uns noch nicht vollständig bekannt sind.

„Wir kennen die Form, die wir in den Spielen sehen, aber trotzdem bekommt man erst dann ein vollständiges Bild von den Spielern, wenn man mit ihnen sprechen, mit ihnen arbeiten und sehen kann, wie sie miteinander trainieren.“

Und Southgate enthüllte auch, dass er vor der Ankündigung des Kaders nicht persönlich mit Wilson darüber gesprochen hatte, ihn aufzunehmen.

Er überbrachte die Nachricht einem fröhlichen James Maddison, nachdem Gerüchte in Umlauf waren, dass er es verpassen würde.

Aber Southgate hat darauf bestanden, dass der Spielmacher der Foxes nach einem atemberaubenden Saisonstart seit Wochen in seinem Kader ist.