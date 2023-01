Schlangen haben eine Klitoris (nd-aktuell.de)

Unter den untersuchten Schlangen befindet sich die in Australien gefundene tote Kreuzotter Foto: imageBROKER/Clément Carbillet

Anders als bisher angenommen, haben weibliche Schlangen eine Klitoris, wie eine Studie nun gezeigt hat. Auch für weibliche Geschlechtsorgane wollten die Forscher Stellung beziehen. Diese fanden zumindest im Tierreich oft weniger Beachtung als ihre männlichen Artgenossen. Denn es gibt Themen, die selbst unter Wissenschaftlern eher vernachlässigt werden. Eines davon sind ohne Frage die Genitalien weiblicher Schlangen, obwohl sie nicht die einzigen „Opfer“ dieses Desinteresses sind.

„Im gesamten Tierreich werden weibliche Genitalien im Vergleich zu ihren männlichen Gegenstücken übersehen“, sagte Megan Folwell, eine Doktorandin an der School of Biological Sciences der University of Adelaide in Südaustralien, die die Forschung leitete. Folwell und ihr internationales Forschungsteam wollten dies ändern. Ihre in den Proceedings of the Royal Society B Journal veröffentlichte Studie liefert die erste anatomische Beschreibung der Klitoris einer Schlange. Damit würden sie, so der Biologe, der langjährigen Annahme widersprechen, dass die Klitoris bei Schlangen entweder fehlt oder nicht funktionsfähig ist.

Im Rahmen ihrer Forschung untersuchten die Wissenschaftler die weiblichen Genitalien erwachsener Schlangenexemplare und verglichen sie mit den Genitalien erwachsener und jugendlicher männlicher Schlangen. Insgesamt neun Arten wurden in die Studie eingeschlossen, darunter aus Australien, Mexiko und Afrika. Unter den untersuchten Schlangen war auch die hochgiftige Todesotter (Acanthophis antarcticus) aus Australien.

angenommenes Vergnügen

Die Forscher fanden heraus, dass die herzförmige Klitoris der Schlange aus Nerven und roten Blutkörperchen besteht, die Schwellkörpern ähneln. Dies deutet darauf hin, dass die Klitoris anschwillt und während der Paarung stimuliert wird. Letzteres ist eine wichtige Erkenntnis, sagt Kate Sander, Biologieprofessorin an der University of Adelaide. Denn bisher ging man oft davon aus, dass die Weibchen eher zur Paarung gezwungen werden – und „keine Verführung“ stattfindet.

Dank der neuen Studie konnten die weiblichen Genitalien von Schlangen nun „anatomisch korrekt“ beschrieben und betitelt werden. Die Forschung würde auch dazu beitragen, Systematik, reproduktive Evolution und Ökologie bei schlangenähnlichen Reptilien wie Eidechsen besser zu verstehen, sagte die südaustralische Universität.

Auch Doktorandin Folwell erklärte, sie sei einfach „stolz“ auf ihre Forschung, weil weibliche Genitalien bei allen Arten „leider immer noch tabu“ seien. Laut ihrem Professor war Folwell die treibende Kraft hinter der Forschung. Sie brachte eine „neue Perspektive auf die genitale Evolution“, sagt Sander. „Diese Entdeckung zeigt, wie die Wissenschaft unterschiedliche Denker mit unterschiedlichen Ideen braucht, um voranzukommen.“

Das Interesse am Studium der Klitoris im Bereich der Zoologie wächst jedoch. Erst Anfang des Jahres wurde in der Fachzeitschrift „Current Biology“ über das Sexualverhalten von Delfinen der Art Tersiops truncatus berichtet., besser bekannt als Große Tümmler. Eine Gruppe von Forschern unter der Leitung von Patricia Brennan vom Mount Holyoke College untersuchte für die Studie die Klitoris von gestrandeten und toten Tieren.

In der Zusammenfassung heißt es: „Unsere Beobachtungen deuten darauf hin, dass die Delphin-Klitoris gut entwickelte erektile Räume hat, sehr empfindlich auf taktile Stimulation reagiert und wahrscheinlich funktionsfähig ist.“ Die Art des Organs und das beobachtete Sexualverhalten legten nahe, dass die weiblichen Delfine ein Lustempfinden haben. Es wurde beobachtet, dass sich die Tiere auch in unfruchtbaren Zeiten paaren und dass es auch zu sexuellen Interaktionen zwischen weiblichen Großen Tümmlern kommt.

Anatomische Wissenslücken

Auch in Bezug auf die menschliche Anatomie bestanden lange Zeit erhebliche Wissenslücken, oder vorhandenes Wissen wurde in anatomischen Lehrbüchern kaum weitergegeben. 1998 entdeckte die australische Urologin Helen O’Connell vom Royal Melbourne Hospital, dass die menschliche Klitoris mindestens doppelt so groß ist wie allgemein in der Literatur angegeben. Denn die Klitoris ist ein verzweigtes Organ, dessen größter Teil bis zu neun Zentimeter in den Körper hineinragt. O’Connell stieß auf die Diskrepanz, als er weibliche Leichen sezierte. 2005 veröffentlichte die Urologin erneut Angaben zu Größe und Form des Organs, die sie mittels Magnetresonanztomographie bestimmt hatte.

Kontinent der Giftschlangen

Was Schlangen betrifft, so gehören sie neben ihren Genitalien zu den Objekten in Australien, die dort recht intensiv untersucht werden. Das liegt daran, dass einige der giftigsten Schlangen der Welt in Australien leben, während das ansonsten relativ friedliche Taipan im Landesinneren den Titel der giftigsten Schlange der Welt beansprucht. In Australien gibt es über 100 Schlangenarten, aber nur wenige sind giftig genug, um einen Menschen zu töten.

Allerdings sind Schlangenbisse beim Menschen nicht an der Tagesordnung. Es gibt auch wirksame Gegenmittel. Mehrere Hundert Personen erhalten diese jedes Jahr. Im Durchschnitt sterben jedes Jahr ein bis zwei Menschen an einem Schlangenbiss. Die Reptilien sind das ganze Jahr über gefährlich, aber natürlich ist die Gefahr in den wärmeren Monaten größer, weil sie dann viel aktiver sind. Und obwohl es auf dem Land mehr Schlangen gibt, werden auch in den Großstädten jedes Jahr etliche giftige und ungiftige Schlangen aus den Häusern geholt.