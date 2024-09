Plötzlich wurde die Tür aufgerissen und Petra stand vor mir. Sie war völlig geschockt und sah, was wir getan hatten. Ich war völlig auf der Hut und zog Petra nun in etwas hinein, was ich vor ihr geheim gehalten hatte. Es gab eine Szene mit Tränen in den Augen und Petra wollte sofort aus dem Bus aussteigen. Ich dachte, das war’s!



Bertram Engel

„Ich spiele nicht mit alten Männern“ (riva Verlag)