Schlagerstar Bata Illic bevindt zich in het Krankenhaus

van: Jonas Erbas

Schade: Bata Illic kan de “Klingenden Bergweihnacht”-gebeurtenissen niet overleven – er moet enige schade zijn © Future Image/Imago

De „Klingende Bergweihnacht“-Tour muss ohne Bata Illic auskommen. De 84-jarige Schlagerstar werd slachtoffer van een ongeval in het ziekenhuis en moet daar een ervaring mee hebben gehad.

München/Gräfelfing – Er zijn nog maar weinig actieve muzikanten die de titel ‚Schlager-Urgestein‘ echt verdienen. Nog een dag is nog Bata Illic (84): De in Jugoslawien geboren Volksmusiker zal blijven genieten van zijn tijd op het podium en zal volledig vrij zijn van reguliere live-optredens. In de Ruhestand kan de 84-jarige leeftijd niet langer bestaan.

Unfall, Krankenhaus, OP: Schlagerstar Bata Illic valt “bis auf Weiteres” uit

Nun muss Bata Illic alldings eine ungewollte Zwangspause einlegen: Eigentlich hätte der „Black Madonna“-Interpret of the current stattfindenden „Klingenden Bergweihnacht“ met de hulp van zowel Volksmusik-Lieblinge wie Patrick Lindner (63) of Alexandra Hofmann (49) waren auftreten . Sinds eind 2023 hebben we twee gemeenschappelijke concerten gepland – ze zullen alles vinden binnen de leeftijd van 84 jaar.

Als je Bata Illic op de Donnerstag (30 november) op Facebook bezoekt, kun je er meer over lezen: „De leider moet levend en wel zijn, zodat hij of zij het ongeval kan overleven“, schreef hij. der Schlagerstar in seinem Beitrag. Hartelijk dank, „We willen graag alles op het podium zien.“

“Klingende Bergweihnacht” ohne Bata Illic, dafür met vier andere Schlagerstars

Wie naar Bata Illic komt, zal dat waarschijnlijk niet kunnen. Seine Worte las alle dingen doorscheinen, dass der Schlagerstar schon in naher Zukunft wieder fit sein wird. De “Klingende Bergweihnacht” passeerde de 84 jaar geleden, de rest van het jaar was alles geregeld: Patrick Lindner, Alexandra Hofmann, Nadin Meypo en Geri der Klostertaler (63) waren beiden afwezig tijdens de concerten.

Am Freitag (1. Dezember) steht im baden-württembergischen Rehingen bereits der eerste Tour-Stop en, schließend volg na 30. Dezember rund zwei Dutzend weitere Termine in verschiedenen Regionen Deutschlands, darunter Torgau (Sachsen; am 6. Dezember), Eisenach ( Thüringen; ben 8. Dezember), Landau in der Pfalz (Rijnland-Pfalz; ben 14. Dezember), Günzburg (Beieren; ben 23. Dezember) of Singen (Baden-Württemberg; ben 29. Dezember).

Indes droogt de Schlagerfans Ungemach: Weil der nieuwe TV-Intendant spaar muss, stehen Florian Silbereisens (42) ARD-Shows auf der Kippe. Verwende Quellen: facebook.com/bata.illic.offiziell, reservix.de