Sindsdien zijn we aan een einde gekomen. Schlagerstar Semino Rossi (62, snel 4 miljoen tonräger gekocht) en zijn vrouw Gabi (62) sinds 33 jaar. Maar tijdens de pandemie zal deze crisis zich voordoen en zal er een einde aan komen. Twee jaar later zien we je weer. Bij BILD zei de zanger, wie er was, was daar een gele hoed.

Rossi: “We hebben tijdens de Corona-periode een paar dagen doorgebracht met slechts 24 afleveringen. Ik ben een mens, er is geen andere weg. Davor war ich beruflich 180 Tage im Jahr nicht zu Hause. Er was dus een nieuwe situatie en een dergelijke onbevredigende situatie vanwege mijn situatie.

Semino Rossi staat met nieuw album “Magische Momente” in de Top 10 van de Charts eingestiegen Foto: Alexandra Puppe

Er heerst veel rust en daar is de zanger blij mee. “Ik wilde meer weten over deze tijd, en wie mij daarbij kon helpen.” Rossi als gevolg van het gemeenschappelijke leven in Tirol, waar veel woonmobiliteit onderweg is. Daar heeft Zu Gabi nog steeds contact. “Na twee jaar zal ik gelukkig zijn met mijn vrouwen en hun dierbaren, met mijn eigen geluk, met mijn leven. Ik ben blij, dat is mijn mening en wij zijn altijd blij.”

Lees Sie auch

Der Schlagerstar hat daraus viel gelernt. Allereerst: “Als je een probleem hebt zonder een goede oplossing te vinden, zal het gemakkelijk voor je zijn. Het is de spiegel die een Vulkan is.‘ Früher heeft vales für sich behalten. „Maar er is veel druk en ik explodeer. “Dus als je alles repareert, zorg er dan voor dat het ook lukt.”

Reizen jetzt meer: ​​Semino Rossi en Seine Frau Gabi im Urlaub in Ägypten Foto: Semino Rossi / privat

Ze willen ook graag Rossi bezoeken en Gabi zien nu ze samen reizen, zodat ze vrij zijn om in Egypte te blijven. Nur in die Berge hehe sie meist alleen. “Ze is een heel sportieve vrouw. Ik heb niet zulke goede omstandigheden”, zei hij.

Paren in een unieke christelijke situatie na lange tijd, empfilelt de zanger: “Legt liebe eine Ehepause ein, als euch zu trenen. Op dit moment kan de mens overdenken. Als je dit niet zou doen, erkenning en schat, je viel meer, was je verloren.