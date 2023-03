tz Welt

Armin T. Linder

Barbara Schöneberger erklärt, dass Katja Ebstein (hier von uns umkreist) im Publikum gesichtet wurde. © Screenshot: ARD

Eine Szene beim ESC-Vorentscheid sorgte für große Empörung: Barbara Schöneberger zerrte een ESC-Ikone ins Scheinwerferlicht, die je kunt zien als je lust.

Köln – Een muzikale Vielfalt mangelte es nicht am Freitag (3.3.) beim deutschen ESC-Vorentscheid, and Humor auch nicht: Schließlich moderierte Barbara Schöneberger, die einmal mehr bevorzugt Witze über sich selbst riss. Un der zischenzeitlich een Gast “abhandenkam”. Maar es gab auch een emotioneel moment – mit einer Schlager-Ikone, die im Pubblikum erspäht wurde. Die Rede ist von Katja Ebstein, der erfolgreichsten deutschen Teilnehmerin beim Eurovision Song Contest (der damals natürlich noch else hieß) der Geschichte and Mittlerweile 77 Jahre alt.

ESC-Vorentscheid: Barbara Schöneberger „entdeckt“ Schlager-legende Katja Ebstein im Pubblikum

Die Schlachtrufe voor de siebten Kandidaten Ikke Hüftgold sind kaum verstummt, zoals Moderatorin Schöneberger ansetzt: „Während Ikke sich da vorne sozusagen den Wolf performt hat, hatte ich die Occasheit, een bisschen meine Blicke durchs Publikum schweifen zu lassen. En de habe ich sie entdeckt: die Frau, die eigentlich für Deutschland mehr für den ESC krijgt een hoed zoals alle anderen. Meine Damen und Herren, Sieweren es nicht glauben, aber heute Abend ist here im Pubblikum bei uns: Katja Ebstein.”

ESC-Vorentscheid: Katja Ebstein zal nicht mit Barbara Schöneberger sprechen

Die Kamer zei dat Schlager-Ikone in Großaufnahme, en het zicht leicht hinter der Hand versteckt, als sei es ihr totale unangenehm en als wolle sie die Aufmerksamkeit gar nicht. Schönebergermacht sich auf den Weg zu ihr. “Da sitzt sie!” Ebstein raakte gefrustreerd door de Sitznachbarin noch was hij in de war, hij schüttelt ondergedompeld in de Kopf. Schöneberger arrangeert Ebstein’s andere Nebensitzer aus der Reihe, um zelf neben Ebstein Platz zu nehmen. Nach einem Knuddeln meint the 77-Jährige: “Eigentlich wollte ich mich verriechen.”

Katja Ebstein praat met Barbara Schöneberger, schijnt aber merklich keine Lust darauf zu haben. © Screenshot: ARD

ESC-Vorentscheid: Zuschauer entsetzt wegen Katja-Ebstein-Szene

ESC-legende Ebstein krijgt applaus, staande ovaties en netjes Worte von Schöneberger. Zie wollte den Vorentscheid “einmal miterleben”, erklärt Ebstein. En als het lijkt alsof het geen unangenehm is, kan de kamer op zijn of haar gedetist staan. Die arme Frau womöglich überrumpelt wurde, schmeckt auch den Twitter-Nutzern nicht. “Katja Ebstein had geen kans om UND auf die Bühne te zuigen. Glaube ich“, roept Einer. “Merk op dat Schöneberger neef, dat Katja Ebstein BEWUSST unangekündigt im Pubblikum ist und KEINEN BOCK auf das Rampenlicht heute Abend hat. Chapeau, dass sie es professional aussitzt“ ein different. Das sind nur zwei der entsetzten Reaktionen. Weitere stack up op Twitter:

“Arme Frau Ebstein.”

‘Arme Katja Ebstein. Sitzt dort hinten und will nur die Show sehen und nicht über Scheiße labern. Barbara zegt dus: Mir egal, wenn ich sie in Verlegenheit bringe.”

„Ganz ehrlich, Katja Ebstein hättet ihr aber gern weiter inkognito and as normal Zuschauerin im Pubblikum sitzen lassen sollen. Zo was nennt man Respekt vor dem Privatleben! Man sah ihrrichtig an, wie peinlich ihr das war!”

“Ob Katja Ebstein jetzt een einstweilige Verfügung tegen Barbara Schöneberger beantragt?”

“Katja Ebstein schien das Ganze etwas peinlich zu sein oder?”

“Arme Katja Ebstein wollte maar einfach nur in Ruhe den deutschen Vorentscheid im Studio miterleben.”

“Junge, wil je eigen leven, als Katja Ebstein jets irgendwie gar kein Bock-hoed.”

“Mitleid für Katja Ebstein, die offensief unabgesprochen die Show retten muss.”

“Barbara ohne Feingefühl en Katja Ebstein in den Mittelpunkt zwingen … ich würde sie umbringen.”

“Katja Ebstein wilde geen netten Abend haben hebben. Uff.”

“Katja Ebstein tut mir gerade leidt echt. Lass’ sie maar einfach in Ruhe, Barbara.”

“Frau Ebstein wilde anoniem blijven. Vielen Dank, Frau Schöneberger.”

ESC-Vorentscheid: War Katja Ebstein etwa but eingeweiht?

Schöneberger kommt auf Ebsteins hit “Wunder gibt es immer wieder” van sprechen en meint Richtung Pubblikum: “Sollen wir singen sisterammen? Ich hätte was vorbereitet.” Zu dem Zeitpunkt sind dann maar Zweifel afbracht, ob Ebstein wirklich überrascht wurde. Of het nu gaat om een ​​kokette hoed of een oorlog, dat kan in de tv-wereld. Denn en alten Gassenhauer hat the Regie schließlich abrufbereit parat. En nachdem sie eerste keer dat de publikatie minder is, stimmt Ebstein maar noch met een. Maar große Lust auf das alles lijkt sie weiterhin nicht zu haben. “Wie zelf Katja Ebstein heeft Bock auf Babsi hat, obwohl sie ja bestimmt eingeweiht in den Part war“, unk dann auch ein Zuschauer. Overrompeld of niet? Da gehen die Meinungen auseinander.

Ebstein spricht dann noch über ihre große Zeit beim ESC ab 1970 und die Folgen im Scheinwerferlicht. “Dat was een Startschuss. Ich wusste ja nicht, ob ich dabei bleibe. Was ze sonst gemacht hätte, zal Schöneberger wissen? “Naja, ich kann ins Soziale gehen, ich kannviele Dinge tun.” Maar sie wurde zur Schlager- en ESC-Legend. “Ich bin überrascht, wie gut die sind. Da sindrichtig Knaller dabei”, zegt Ebstein over die Vorentscheid-Kandidaten. En dann darf ze uiteindelijk wie de privé Katja Ebstein sein. Zijn Zeitpunkt sinds de Gewinner übrigens noch niet onder de indruk: Wie Ebstein wohl Lord Of The Lost fand, die Deutschland vertreten in Liverpool? (lijn)