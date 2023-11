Schlag für Ron DeSantis, da weitere wichtige Unterstützer Floridas zu Trump wechseln | Ron DeSantis

Ron DeSantis Schlechte Nachrichten für den Wahlkampf des Gouverneurs von Florida – seine Gunst wird im Laufe des Jahres 2023 sinken –, da die GOP-Debatte für Mittwoch geplant ist

Fünf republikanische Abgeordnete in Florida haben im Vorfeld einer Debatte über die Nominierung einer wichtigen Partei nächste Woche in Miami ihre Unterstützung vom rechten Gouverneur Ron DeSantis auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump umgestellt.

DeSantis spielt mit seiner eigenen Israel-Hamas-Außenpolitik die Rolle des Präsidenten

Der Schritt ist ein weiterer Auftrieb für Trump – der im Rennen der Republikaner im Jahr 2024 weiterhin dominant bleibt – und ein Schlag für DeSantis, dessen einst mit Spannung erwartete Bewerbung um das Weiße Haus in letzter Zeit stark gescheitert ist.

Die fünf DeSantis-Überläufer – insgesamt sieben neue Trump-Befürworter in Florida – wurden erstmals am Samstag vom Messenger gemeldet. Laut FiveThirtyEight ist die landesweite Beliebtheitsumfrage von DeSantis für den größten Teil des Jahres 2023 gesunken.

Vier republikanische Kandidaten, darunter DeSantis, haben sich für die dritte republikanische TV-Debatte am Mittwoch in Miami qualifiziert. Aber Trump, der darauf verzichtet, plant noch am selben Tag eine Kundgebung im Bundesstaat. Trumps führender Wahlkampf hat die Absage aller künftigen Debatten gefordert, damit die Partei „ihre Arbeitskraft und ihr Geld wieder auf den Sieg über die Demokraten im nächsten Jahr konzentrieren“ kann.

Auch Joe Bidens Wiederwahlkampf plant, die Debatte für Gegenprogramme zu nutzen, einschließlich der Platzierung von Werbetafeln rund um Trumps Hialeah-Veranstaltung, die vor dem „Florida-Plan der Maga-Republikaner“ warnen.

Trumps sieben Befürworter, die am Samstag auf dem „Freiheitsgipfel“ der Republikaner in Florida bekannt gegeben wurden, erfolgen, nachdem Senator Rick Scott am Donnerstag seine Entscheidung bekannt gegeben hatte, Trump zu unterstützen, und zehn Tage nachdem der Vertreter von Florida, Randy Fine, von DeSantis zu Trump wechselte.

Der Gouverneur von Florida zählt nun 93 Befürwortungen von Gesetzgebern in Florida aus seinem Heimatstaat, gegenüber 99 im Mai. Laut Messenger bleiben einige nur dabei, „weil sie nicht wollen, dass ihre Rechnungen oder Ausgabenprojekte in ihrer Heimatstadt abgelehnt werden“.

Zu den Abgeordneten, die den Wechsel zu Trump vollzogen haben, gehört die Kongressabgeordnete Jessica Baker, die in einer Erklärung sagte, dass ihre Wähler die weltweite Instabilität und wirtschaftliche Unsicherheit anführten, weil sie „Trump wieder im Weißen Haus und Gouverneur Ron DeSantis wieder im Amt hier in Florida“ sehen wollten.

Die ebenfalls wechselnde Senatorin des Bundesstaates Florida, Debbie Mayfield, sagte, es sei „an der Zeit, unsere Partei hinter Trump zu vereinen“.