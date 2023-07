Der gebürtige Berliner Gersbeck kehrt im Sommer zu Hertha BSC zurück. Manche sahen in ihm eine mögliche Identifikationsfigur für den sogenannten Hertha-Weg. In Freundschaftsspielen trug er die Kapitänsbinde. Nach einer angeblichen Schlägerei im Trainingslager wirft ihn der Verein aus der aktiven Mannschaft.

Nach den Vorfällen im österreichischen Trainingslager hat Hertha BSC seinen Torhüter Marius Gersbeck „bis auf weiteres“ suspendiert. „Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen gegen unseren Spieler Marius Gersbeck haben wir uns entschieden, Marius bis auf Weiteres vom Mannschaftstraining zu suspendieren. Zudem hat er das Mannschaftshotel unerlaubt verlassen“, wurde Geschäftsführer Thomas Herrich in einer Vereinsmitteilung zitiert . Herrich und Sportdirektor Benjamin Weber haben die Entscheidung getroffen.

„Grund für die Sperre sind angebliche Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Trainingslager in Zell am See/Österreich“, teilte der Fußball-Zweitligist mit. Gersbeck muss sich vorerst individuell fit halten. Der Torwart selbst oder sein Management äußerten sich bislang nicht zu den Vorgängen.

Das Landespolizeipräsidium Salzburg berichtete gestern Sonntag von einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Zell am See in den frühen Morgenstunden. Ein 28-Jähriger soll einem 22-Jährigen Verletzungen zugefügt haben, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der 28-Jährige wurde daraufhin von der Polizei befragt, machte jedoch keine Angaben zum Sachverhalt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Salzburg sagte. Zuvor hatte Hertha BSC polizeiliche Ermittlungen gegen einen namentlich nicht genannten Spieler bestätigt, Gersbeck jedoch zunächst nicht namentlich genannt.

Der gebürtige Berliner Gersbeck wurde diesen Sommer vom Karlsruher SC für 300.000 Euro zu seinem Jugendverein zurückgeholt. Aufgrund seiner engen Kontakte in die Fanszene galt er als mögliche Identifikationsfigur für den sogenannten Hertha-Weg, mit dem der Bundesliga-Absteiger aus der Sport- und Wirtschaftskrise herauskommen will.

Gersbeck war zuletzt teilweise Kapitän in Freundschaftsspielen. Auch in der 2. Liga galt er als potenzielle Nummer eins für die kommende Saison. Im Trainingslager musste er wegen einer Fingerverletzung pausieren.