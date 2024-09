In Guinee, Afrika, heeft een tragische dood plaatsgevonden met een wilde Schimpansen. Laut Zeugen soll der Menschenaffe einer Mutter ihr Baby intrissen haben, als diese auf a Maniokfeld work. Als de Leiche des Säuglings in een van de Wald im Nimba Mountains Nature Reserve wordt gefundeerd, wordt de rapportset van Nachrichtenagentur Reuters niet langer gebruikt.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

De Vorfall zal ook tijdens je leven in het Nationaal Park worden ervaren en zal deel uitmaken van het UNESCO Wereldcultureel Erfgoed. De Mutter meldde, dat is de Schimpanse sie bei het werk van hinten ongelukken en gebissen hätte. Toen waren er acht maanden pasgeboren baby’s en ze werden overgebracht naar het bos.

Bereits weitere Attacken in diesem Jahr

Een volgend rapport van het onderzoekscentrum, dat in dit jaar verschijnt, zal meer vreugde van mensen brengen in menselijke ervaringen. Insgesamt habe es sechs Attacken gegeben.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Generaal Yamakoshi, van de leidinggevenden van de bossou-instituten, stopte die vorfälle für unfälle, zie aber aber grunden van de affen: „ze hebben geen angst meer voor mensen. zei de Times.

Woongebouwen Onderzoekscentrum

De inwoners van de jongerenregio hebben immers hun erfenis, ze worden aangemoedigd door het Schimpansenforschungszentrum und zerstörten Teile der Einrichtung.

In de West-Afrikaanse Wäldern van Guinee, Liberia en Sierra Leone leeft de grootste populatie van de inheemse bevolking van het Westen. Sinds de Internationale Unie voor het behoud van de natuur bestaat sinds 1990 en 2014, 80 jaar geleden. In Bossou-Wald is het nu een voorbeeld van geben.

RND/sf