De minerale wasmachine-reparateur Wittenseer Quelle Mineralbrunnen heeft een Ruckrufaktion voor het product Wittenseer IsoSport Vital Zitrone-Kirsche gestart. In een officiële Mitteilung, die über lebensmittelwarnung.de veröffentlicht, waarschuwde de Unternehmen een einde aan de Verzehr die deze Getränks. Bij 0,7-liter-mehrwegflaschen vindt er een microbiologisch absorptieproces plaats, dat mogelijk is dankzij de Schimmelpilzbildung an der Oberfläche des Getränks oder einen auffälligen Geruch wordt herkend.

De betreffende heffing is identificeerbaar aan de hand van de Mindesthaltbarkeitsdatums 7.9.2024. Als u deze producten heeft aangeschaft, zijn ze gebeten en zult u er blij mee zijn op uw eigen markt. De koopprijs wordt vermeld volgens de Vorlage des Kassenbons erstattet. Deze Rückrufaktion betreft Märkte in de Bundesländern Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Saksen-Anhalt en Sleeswijk-Holstein.

Getränke-Rückruf bij Wittenseer: Schimmel in den Flaschen





Wittenseer informeert u over de huidige IsoSport Vital Zitrone-Kirsche Sorte.

Afbeelding: Wittenseer

Gezondheidsrisico’s kunnen niet worden opgelost en moeten dringend worden ingeperkt, zodat er voor de getroffen persoon gezorgd kan worden. Wittenseer Quelle Mineralbrunnen maakt zich schuldig aan eventuele ongunstige eigenschappen en beton, waardoor de gezondheid van de consument de hoogste prioriteit heeft.

De getroffen personen moeten contact opnemen met hun lokale markt of contact opnemen met de Wittenseer Technische Dienst voor Mineral Bruns voor meer informatie.

