Schiffskapitän soll zwei Studenten auf See unter Drogen gesetzt und einen von ihnen vergewaltigt haben

Ein Frachtschiff segelte über den Atlantik, als der Kapitän zwei junge Kadetten der US Merchant Marine Academy in sein Zimmer rief und ihnen jeweils einen Drink gab.

Kurz darauf hatten die Schüler das Gefühl, dass etwas nicht stimmte.

Unbemerkt von ihnen hatte ihr Chef laut einer zuvor nicht gemeldeten Beschwerde der US-Küstenwache ihre Getränke mit Spikes versetzt. Als sie außer Gefecht gesetzt wurden, vergewaltigte der Kapitän einen Kadetten und versuchte, den anderen sexuell anzugreifen, behauptet die Küstenwache.

Die Beschwerde, die im August eingereicht und von CNN durch eine Aktenanfrage erhalten wurde, behauptet, dass das Verhalten von Kapitän John Merrone so ungeheuerlich war, dass seine Handelsschifffahrtsberechtigung widerrufen werden sollte, damit er nicht mehr auf See arbeiten kann.

Die Küstenwache ist verantwortlich für die Untersuchung von Berichten über Fehlverhalten an Bord von Schiffen und kann versuchen, Seeleute zu disziplinieren und ihnen die für die Arbeit auf Schiffen erforderlichen Ausweise für eine Reihe von Verstößen zu entziehen – von Drogen- und Alkoholkonsum bis hin zu Körperverletzung. Aufzeichnungen der Behörden zeigen jedoch, dass versuchte Handlungen gegen die Zeugnisse von Seefahrern wegen sexuellen Fehlverhaltens selten und nur langsam erfolgen.

Die Küstenwache sagte in einer Erklärung, dass sie ihre jüngsten Ermittlungen eingeleitet habe, sobald sie von den Vorwürfen der Kadetten im Jahr 2021 erfahren habe. Sie sagte, dass die Abteilung für strafrechtliche Ermittlungen der Agentur auch zwei getrennte Ermittlungen durchgeführt habe, dass sie jedoch nicht strafrechtlich verfolgt würden Justizministerium und sind geschlossen. Das DOJ äußerte sich nicht.

Merrone und sein Anwalt antworteten nicht auf die Anfragen von CNN nach Kommentaren. Er bestritt die Vorwürfe in einer Einreichung bei der Küstenwache.

Merrones Fall kommt zu einer Zeit, in der die US Merchant Marine Academy und die Schifffahrtsindustrie bereits einer intensiven Untersuchung der grassierenden sexuellen Belästigung und des Missbrauchs ausgesetzt sind, von denen Studenten sagen, dass sie ihnen während ihrer Arbeit und Ausbildung auf See ausgesetzt waren.

Letztes Jahr veröffentlichte eine Studentin der Akademie einen explosiven Blogbeitrag, in dem sie sagte, sie sei während des obligatorischen Sea Year-Trainingsprogramms der Schule von ihrem Vorgesetzten vergewaltigt worden.

Diese Anschuldigungen lösten Empörung in der Schifffahrtsindustrie aus, führten zu neuen Reformen und ermutigten andere mutmaßliche Opfer sexueller Übergriffe auf See, sich zu äußern. Eine andere Studentin meldete sich im Juni und sagte, sie sei wiederholt von älteren, männlichen Besatzungsmitgliedern belästigt und begrapscht worden und habe solche Angst vor sexuellen Übergriffen, dass sie in einem verschlossenen Badezimmer schlief und zum Schutz ein Messer umklammerte. Inmitten der Kontroverse ergab eine CNN-Untersuchung Anfang dieses Jahres, dass die Richtlinien der Bundesakademie erhebliche Hindernisse für die Meldung und Untersuchung mutmaßlicher Übergriffe geschaffen haben und dass eine Kultur der Angst die Opfer daran gehindert hat, Rechenschaft zu verlangen.

Während die Beschwerde der Küstenwache die Akademie nicht nannte, die die beiden mutmaßlichen Opfer von Merrone besuchten, teilte die Agentur CNN mit, dass sie Studenten der US Merchant Marine Academy seien.

Die Seefahrtsverwalterin Ann Phillips sagte in einer Erklärung, dass ein Kulturwandel „dringend erforderlich“ sei und dass die Agentur den Schutz für Studenten weiter verstärkt habe. Die Agentur wies auf neue Sicherheitsstandards hin, die Reedereien erfüllen müssen, um während ihres Ausbildungsprogramms Akademiestudenten zu befördern.

CNN enthält nicht den Namen des Unternehmens, das Datum des Vorfalls oder andere spezifische Details aus der Beschwerde, die die mutmaßlichen Opfer versehentlich identifizieren könnten.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Merrone der Vergewaltigung beschuldigt wird. Im Jahr 2011 kam eine Frau mit Prellungen und Schlägen in ein Krankenhaus und sagte, er habe sie in seiner Wohnung in den Florida Keys vergewaltigt, laut Strafgerichtsakten, die Aussagen der Krankenschwester enthielten, die sie untersucht hatte. Merrone wurde umgehend verhaftet und von einer Jury wegen falscher Inhaftierung und Körperverletzung zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, aber seine Verurteilung wurde später vor einem Berufungsgericht aufgehoben. Die Küstenwache teilte CNN mit, dass sie nichts von der Verurteilung gewusst habe, bis sie bereits zwei Jahre später aufgehoben worden sei, sodass keine Maßnahmen gegen seinen Ausweis ergriffen worden seien.

Vorerst behält Merrone weiterhin seinen Handelsmarine-Ausweis, während der Fall fortgeführt wird. Damit kann er frei segeln – wie er es seit dem mutmaßlichen Vorfall getan hat.

Ein leitender Angestellter der Reederei, die Merrone beschäftigte, sagte gegenüber CNN, er sei 2021 gegangen und sagte, seine Abreise habe nichts mit den erhobenen Vorwürfen zu tun. Der Beamte sagte, das Unternehmen habe keine Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe oder Belästigung gegen Merrone erhalten, als er Angestellter war, und dass das Unternehmen zwar mit einer Untersuchung der US-Küstenwache zusammengearbeitet hatte, dem Unternehmen jedoch nie Einzelheiten darüber mitgeteilt wurden, dass es sich bei der Angelegenheit um einen mutmaßlichen Sex handelte Angriff. Das Unternehmen sagte, CNN sei das erste Unternehmen gewesen, das Einzelheiten zu Merrones mutmaßlichem Fehlverhalten mitgeteilt habe, eng mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde und eine interne Untersuchung der „beunruhigenden Anschuldigungen“ eingeleitet habe.