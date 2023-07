Ein in Seenot geratener australischer Seemann wurde nach drei Monaten lebend im Pazifik gefunden – er ernährte sich ausschließlich von Regenwasser und rohem Fisch, berichtete Tim Shaddock (51) laut dem Sender 9News. Auch sein Hund überlebte das unfreiwillige Abenteuer.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Dem Bericht zufolge stach Shaddock im April vom mexikanischen La Paz aus in See, Ziel war der rund 6.000 Kilometer entfernte Archipel von Französisch-Polynesien. Doch schon nach wenigen Wochen wurde der Katamaran durch einen Sturm beschädigt, die Bordelektronik und das Radio waren unbrauchbar. In den folgenden Monaten ernährten sich der Seemann und seine Hündin „Bella“ von rohem Fisch und tranken allein Regenwasser.

Am vergangenen Donnerstag entdeckten schließlich ein Thunfischfänger und sein Hubschrauber den Schiffbrüchigen – ein von 9News veröffentlichtes Video zeigt den Moment, als die Besatzung des Fischkutters den 51-Jährigen an Bord holte. Shaddock ist sichtlich abgemagert, hat langes Haar und einen üppigen Bart. „Es war eine schwere Tortur auf See, ich brauche jetzt Ruhe und gutes Essen, weil ich lange Zeit allein auf See war“, sagte Shaddock im Video. „Ansonsten geht es mir gesundheitlich sehr gut.“

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Shaddock soll an Bord des Fischereifahrzeugs auf dem Weg nach Mexiko gewesen sein.

RND/seb